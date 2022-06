US-Start-up ONE will Elektro-BMW iX mit neuer Batterie 966 Kilometer fahren lassen

Das US-Start-up Our Next Energy (ONE) hatte Anfang des Jahres verkündet, in einem Prototyp der Elektro-Limousine Tesla Model S mit neuer Batterie über 1200 Kilometer mit einer Ladung erreicht zu haben. Wenige Monate später gab das Unternehmen bekannt, auch BMWs Strom-SUV iX mit seiner Energiespeicher-Technologie aufzurüsten.

ONE hat eine Vereinbarung mit BMW unterzeichnet, um seine „Gemini“-Batterietechnologie in den iX einzubauen. Der Wagen soll mit der „Dual-Chemistry“-Batterie 600 Meilen pro Ladung fahren können, was circa 966 Kilometer entspricht. Aktuell kommt der iX direkt von BMW maximal 630 Kilometer gemäß der hiesigen WLTP-Norm weit, bevor er an die Steckdose muss. Der Prototyp des aufgerüsteten Fahrzeugs soll bis Ende des Jahres fertig gestellt sein.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit BMW, um den Verbrauchern unsere Gemini-Langstreckenbatterietechnologie zu demonstrieren“, erklärte Mujeeb Ijaz, Gründer und CEO von ONE. „Mit der zunehmenden Verbreitung von E-Fahrzeugen lernen die Fahrer, dass die Leistung ihrer Batterien unter realen Bedingungen deutlich sinken kann. Alltägliche Situationen wie das Beibehalten von Autobahngeschwindigkeiten, winterliche Temperaturen, das Erklimmen von Bergen, das Abschleppen oder eine Kombination aus all diesen Faktoren stellen für Elektrofahrzeuge eine Herausforderung dar. Wir planen, doppelt so viel Energie in die Batterien zu packen, sodass Elektroautos problemlos Langstreckenfahrten unter realen Bedingungen bewältigen können.“

Neben mehr Reichweite verspricht ONE mit seiner Batterietechnologie auch mehr Nachhaltigkeit: Der Einsatz von Lithium werde um 20 Prozent reduziert, während der Verbrauch von Graphit um 60 Prozent sinke, auch der Einsatz von Nickel und Kobalt werde minimiert. Das könne die Umwelt erheblich entlasten, betont ONE.

Zusätzlicher Inhalt:Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden

„Wir sind gut positioniert, um die Technologie von ONE in die SAV-Produktlinie (SAV = Sport Activity Vehicle, d. Red.) von BMW zu integrieren“, sagte Jürgen Hildinger, Abteilungsleiter bei den Bayern im Bereich Hochspannungsspeicher und Laden. „Wir sind zuversichtlich, dass dies bei wirtschaftlicher Tragfähigkeit zu kommerziellen Möglichkeiten und Strategien zur Integration der Batterietechnologien von ONE in Modelle unserer zukünftigen Batterie-Elektroauto-Produktpalette führen kann.“

BMW i Ventures, die im Silicon Valley ansässige Wagniskapitaltochter des Automobilherstellers, ist ein Investor von ONE und hat 2021 eine Finanzierungsrunde des Start-ups in Höhe von 65 Millionen Dollar angeführt. „Next Energy arbeitet daran, die Batterie grundlegend neu zu erfinden und konzentriert sich dabei auf Nachhaltigkeit, Sicherheit und Kosten – drei Schlüsselfaktoren, die dazu beitragen werden, die Entwicklung und Akzeptanz von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen zu beschleunigen“, so Baris Guzel, Partner bei BMW i Ventures.