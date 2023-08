Ranking: Tesla und Nio führen im Digitalen

Die Unternehmensberatung Gartner hat ein Ranking der Software-Kompetenz der Automobilhersteller erstellt. Etablierte Konzerne drohen demnach durch die besseren, profitableren Angebote von besonders auf Software setzenden Neueinsteigern aus den USA und China abgehängt zu werden.

Die meisten Traditionshersteller schaffen laut den Experten die versprochene Entwicklung vom Automobilhersteller zum Technologieunternehmen nicht schnell genug. „Wenn sie das nicht in den Griff bekommen, wird sich die Lage weiter verschlechtern. Dann könnte es eines Tages vorbei sein“, so Gartner-Analyst Pedro Pacheco in einem Interview mit Automotive News.

Der „Digital Automaker Index“ wurde von der Unternehmensberatung erstellt, um die Autohersteller in acht Bereichen zu bewerten. In der jüngsten Ausführung sind 20 Unternehmen gelistet. Zu den bewerteten Kategorien gehören Kultur und Führung, Talente, Architekturen, vernetztes Fahrzeug, autonomes Fahren, Elektrifizierung, intelligentes Cockpit und Online-Verkaufspotenzial. Das Ziel des Index ist es, festzustellen, welche Marken am besten in der Lage sind, ihre Softwarekapazitäten zu monetarisieren, was ein wesentlicher Bestandteil ihres zukünftigen Erfolgs sein wird.

US-Elektroautobauer Tesla belegt bei dem Ranking Platz 1, gefolgt von den chinesischen Unternehmen Nio und Xpeng. Die US-Start-ups Rivian und Lucid runden die Top 5 ab. Unternehmen mit einer Software-zentrierten Unternehmenskultur schnitten besser ab als solche, die noch davon sprächen, Technologieunternehmen zu werden, erklärte Pacheco.

Eine weitere Schlüsselkategorie sei der Online-Verkauf: Laut Pacheco sind die Händler am Verkauf von Autos interessiert, nicht an den verschiedenen Softwareangeboten der Marke. Daher müssten sich die Automobilhersteller hier besonders hervortun, wenn sie ihre Softwareangebote zu Geld machen wollen. „Wenn ein Autohersteller nicht sehr gut im Online-Verkauf ist, dann wird er große Schwierigkeiten haben, Software zu verkaufen“, so der Berater.

Der in dem Ranking am besten abschneidende traditionelle Autohersteller ist der US-Konzern General Motors auf Platz 6, dahin folgt Geely aus China auf Platz 7. Die Top 10 komplettieren der US-Konzern Ford, Volkswagen und Mercedes-Benz. Bekannte asiatische Hersteller wie Hyundai, Honda und Toyota finden sich nur im unteren Drittel des Index. Schlusslicht ist JLR mit den Marken Jaguar und Land Rover.