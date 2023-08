Studie: Elektroauto-Plattformen werden entscheidender Erfolgsfaktor

Die Unternehmensberatung PwC Strategy& hat sich mit dem Thema Plattformen für Batterie-Elektroautos (Battery Electric Vehicles/BEV) auseinandergesetzt. Diese werden sich demnach durchsetzen und könnten bis 2040 70 Prozent aller Pkw-Verkäufe ausmachen.

BEV-Plattformen bauten ihre Dominanz in allen Pkw-Segmenten kontinuierlich aus, so die Berater. Im gesamten Ökosystem E-Mobilität könnten somit ab 2030 bis zu 840 Milliarden Euro jährlich umgesetzt werden. Bis 2030 könnten etwa 40 Prozent aller Pkw auf BEV-Plattformen basieren. Bis 2040 könnte die Technologie dann in 70 Prozent aller Autos verbaut sein.

Die Transformation des Pkw-Marktes erreiche damit eine neue Phase, in der BEV-Plattformen zum entscheidenden Erfolgsfaktor werden und sich Autohersteller immer stärker über Reichweite, Ladegeschwindigkeit sowie wettbewerbsfähige Preise differenzieren. Technologische Hoheit bei Batteriezellen sowie Elektromotoren gewinne folglich enorm an Bedeutung. Relevante Treiber des Wandels wie regulatorische Vorgaben, Druck vonseiten der Finanzmärkte sowie das industriepolitische Ringen zwischen China, Europa und den USA fachten den Kampf um Margen und Marktanteile auch in Zukunft weiter an.

Plattformen mit verschiedenen Technologien

Laut der Studie kristallisieren sich dabei differenzierte Plattformtypen heraus, die sich vor allem hinsichtlich der eingesetzten Zellchemie, des resultierenden Batteriesystems sowie beim E-Motor unterscheiden. Im Einstiegssegment dominieren demnach günstige LFP-Batteriezellen (Lithium-Eisenphosphat), die in Zukunft durch kosteneffizientere und vom Lithiumpreis unabhängige Na-Io-Batterien (Natrium-Ionen) ersetzt werden könnten. Im Volumensegment kommen vor allem LMFP- (Lithium-Mangan-Eisenphosphat) sowie NMC-Zellen (Nickel-Mangan-Cobalt) zum Einsatz, die höhere Reichweiten ermöglichen. Im Premiumsegment setzen sich besonders leistungsstarke wie teure NMC-Zellen durch.

Für die Hersteller gewännen zukünftig vor allem BEV-Plattformen für Einstiegs- und Mittelklassewagen an Relevanz, heißt es weiter. Sie lösten gemessen an absoluten Absatzzahlen spätestens ab 2030 das Premiumsegment als Treiber der Elektrifizierung ab, blieben bei der prozentualen Marktdurchdringung aber hinter der höchsten Preisklasse zurück. So sollen im Jahr 2040 in 90 Prozent aller Premium-Pkw BEV-Plattformen verbaut sein. Im Volumensegment liege die Durchdringung bei circa 80 Prozent, im Einstiegssegment bei 60 Prozent.

„BEVs erreichen schon bald in allen wichtigen Absatzregionen den Massenmarkt, wodurch sich die Anforderungen an die OEMs radikal verändern. Es kommt nun darauf an, Plattformen mit verschiedenen Technologien für jedes Segment zu entwickeln, wie etwa eine Multi-Chemie-Plattform, die verschiedene Zellchemien innerhalb einer Plattform ermöglicht. Dabei sind vor allem die eigenen Kosten erfolgskritisch“, sagt Philipp Rose, Director bei Strategy& Deutschland. „Langfristig werden nur jene Autobauer überleben, die auch im zunehmenden Wettbewerb profitabel agieren können. Das aber funktioniert nur, wenn man die gesamte Lieferkette beherrscht, bei den Kerntechnologien im Spitzenfeld mitspielt und die individuellen Kundenwünsche antizipieren, umsetzen und zu wettbewerbsfähigen Preisen bedienen kann. Für all das ist die Entwicklung der passenden BEV-Plattformen absolut unabdinglich.“

Steigende Reichweiten, sinkende Kosten, schnelleres Laden

Durch immer intensiveren Wettbewerb sowie technologische Sprünge bei Batterien und E-Motoren erhöhe sich nicht nur die Auswahl von BEV, sondern auch deren Leistungsdaten, so die Berater. Bis 2030 könnte sich laut Prognosen ihrer Studie die durchschnittliche Ladezeit im Vergleich zu heute halbieren sowie die Reichweite um 50 Prozent steigen.

Die Kosten des Antriebsstrangs könnten sich um bis zu 25 Prozent reduzieren. Im Zusammenspiel mit einsetzenden Skaleneffekten in Produktion und Lieferkette, technologischem Fortschritt sowie einer perspektivisch höheren CO2-Besteuerung erreichten BEV spätestens 2030 ein Gesamtkostenniveau, mit dem sie Verbrennern in allen Segmenten überlegen sind.

In einer weiteren Transformationswelle ab 2030 führten technologische Impulse wie Natriumbatterien zu einer noch stärkeren Diversifikation des Marktes. Die Nachfrage nach Batterien für Elektroautos verdoppele sich zugleich im Zeitraum von 2030 bis 2040 auf 6,5 TWh.

„Das globale Wettrennen um die Vorherrschaft am BEV-Markt ist in vollem Gange. Auf dem Spiel stehen nicht nur Umsätze von Hunderten Milliarden Euro jährlich, sondern die Zukunft ganzer Regionen. Allerdings benötigen Unternehmen völlig neue Fähigkeiten, die noch nicht alle Hersteller ausreichend aufgebaut haben“, sagt Jörn Neuhausen, Director und Leiter Elektromobilität bei Strategy& Deutschland. „Vor allem der Standort Europa sollte die Notwendigkeit der Zusammenarbeit verstehen und umsetzen – von der Industrie über die Energie- und Versorgungswirtschaft bis zu den Finanz- und Kapitalmärkten. Nur wenn alle an einem Strang ziehen, können sie bei der Batterietechnologie und deren Ökosystem aufholen und auch in Zukunft ihren Führungsanspruch verteidigen.“