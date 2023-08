Elektro-Citroën für unter 25.000 Euro wird ein „Hatchback-Kompakter“ mit 300 km Reichweite

Citroën will ein Elektroauto für unter 25.000 Euro auf den Markt bringen. CEO Thierry Koskas hat einem Interview mit Motorprofis.at über den Einstiegs-Stromer gesprochen. Das Modell werde ein Hatchback-Kompakter unter 25.000 Euro Listenpreis, mit etwa 300 Kilometer Reichweite und guter Ausstattung. Das ë-C3 heißende Elektroauto werde ziemlich genau vier Meter messen, „mit einigen SUV-Zitaten, etwa ein wenig höherer Sitzposition“.

Citroën werde den ë-C3 im Oktober präsentieren. Er könne noch keine Details nennen, so Koskas, aber es werde zum Beispiel „sehr innovative Lösungen“ in der Bedienung und bei den Displays geben. Das E-Auto werde gut ausgestattet sein – „es handelt sich um einen echten Durchbruch, weil es ein derartiges Fahrzeug zu so einem Preis aus Europa derzeit nicht gibt“. Gebaut werde der neue Vollstromer in der Slowakei in Trnava und sei vor allem für den europäischen Markt gedacht, es werde aber auch Exporte in den Mittleren Osten geben.

Die französische Marke hat vor etwa einem Jahr mit dem Oli den Entwurf eines neuen, modern-kantigen kleinen Elektroautos mit Fokus auf der Ökobilanz vorgestellt. Auf das Konzept werde „etwas später“ ein eigenes Serienmodell folgen, „aber einige Ideen, die dort erstmals zu sehen waren, sind auch in den neuen ë-C3 eingeflossen“, so der Citroën-CEO.

VW hat den Produktionsstart für sein geplantes 25.000-Euro-Elektroauto verschoben, offenbar, weil Lieferverträge für die Akku-Rohstoffe nicht zustandekommen. Citroën ist zuversichtlich, den für kommendes Jahr angekündigten Start des ë-C3 realisieren zu können. „Wir haben die Batteriefertigung und die Rohstofflieferung gesichert“, erklärte Koskas.

Es wird erwartet, dass die nach Europa drängenden chinesischen Hersteller zeitnah besonders günstige Elektroautos anbieten werden. „Es ist ganz klar eine große Bedrohung“, sagte der Citroën-Manager dazu. „Unserer Berechnung nach sind die Produktionskosten chinesischer Marken um mindestens 30 Prozent geringer als die der europäischen und die Entwicklungsabteilungen arbeiten dort im Zwei-Schicht-Betrieb, 24 Stunden am Tag.“

Man müsse dringend an der Kostenstruktur arbeiten und mit der Technologie auf Augenhöhe bleiben, so Koskas. „Unser Vorteil ist derzeit noch das großflächige Händlernetz und die gesicherte Ersatzteilversorgung, aber der bleibt nicht ewig.“ Das Gewicht der chinesischen Marken in ihrem Mutterland nehme täglich zu, „wir können uns heute da wie dort nicht mehr auf Faktoren wie Markentreue verlassen – wir müssen und werden kämpfen“.

Der ë-C3 wird laut Berichten auf einem bereits seit Anfang 2023 in Indien erhältlichen Elektroauto basieren. Dort sowie in Südamerika ist der batteriebetriebene Kleinwagen schon seit Jahresbeginn zu haben. Die Europa-Variante soll davon abgeleitet werden. Die Basis für den ë-C3 stellt damit nicht die STLA-Plattform des Mutterkonzerns Stellantis. Stattdessen kommt eine neue Variante der „Smart-Car-Plattform“ zum Einsatz, die für Schwellenmärkte wie Afrika und Indien entwickelt wurde.

Die indische Version des ë-C3 setzt auf einen Elektromotor an der Vorderachse mit 42 kW (57 PS) und 143 Nm. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 107 km/h, von 0 auf 60 km/h geht es in 6,8 Sekunden. Die Energie dafür kommt aus einer 29,2 kWh speichernden Lithium-Ionen-Batterie. Nach indischem Standard sind damit bis zu 320 Kilometer pro Ladung möglich, nachgeladen wird über ein 3,3-kW-Bordladegerät. In Indien ist der ë-C3 zu Preisen ab umgerechnet rund 12.800 Euro erhältlich.