Umfrage: Jeder zweite Deutsche bereut E-Auto-Kauf wegen gestiegener Strompreise

Laut einer YouGov-Umfrage für das Softwareunternehmen für Ladestationen Monta bereuen 53 Prozent der Deutschen den Kauf oder das Leasing ihres Elektroautos. Verantwortlich dafür sind die unterschätzten laufenden Kosten, darunter im Fokus die gestiegenen Strompreise.

Diejenigen, die einen Kauf in Erwägung ziehen, sind ebenso besorgt: Ein Viertel der Befragten gab an, aufgrund der Unsicherheiten über die zukünftigen Preise, verursacht durch die Energiekrise, zurzeit kein elektrisches Auto besitzen oder leasen zu wollen. In Frankreich erklärte sogar 54 Prozent in der Umfrage, ihren Elektroauto-Kauf zu bereuen. In Großbritannien ärgert sich dagegen die Mehrheit (58 %) nicht über ihre Kaufentscheidung, trotz gestiegener Betriebskosten.

„Es steht außer Frage: Das Laden eines Elektroautos ist in den letzten Jahren teurer geworden. Untersuchungen belegen aber auch, dass die Deutschen einen Ladevorgang tendenziell kostenintensiver einschätzen, als er tatsächlich ist“, kommentiert Max Scherer, COO von Monta, die Umfrageergebnisse. Wer zu Hause lade, erfahre meist den Preis erst einige Monate später beim Blick auf die Stromrechnung. An öffentlichen Ladepunkten stehe es um die Kosteneinsicht nicht besser: Die verschiedenen Abrechnungsmodelle je nach Anbieter erschwerten Verbrauchern oft einen transparenten Ladevorgang.

Eine Ladung im öffentlichen Bereich könne teils zwischen 40 und 80 Cent pro kWh variieren, während der Preis für den Strom aus der eigenen Steckdose bei 30 Cent liege. „Es ist in fast allen Fällen günstiger, zuhause zu laden. Derzeit greift hier auch noch der Strompreisdeckel. Aber nicht jede*r hat die Möglichkeit einer eigenen Ladestation zuhause“, so Scherer. Selbst wenn sich die derzeitigen Energiekosten in den nächsten Monaten erhöhen, werde bei 40 Cent abgebremst und die Ausgaben für das Laden hielten sich so überschau- und planbar. „Wer aber öffentlich laden muss, braucht außerdem meist verschiedene Ladekarten und Apps, oder man ist an einen Anbieter gebunden. Dadurch schränkt sich die Auswahl deutlich ein“, sagt Scherer.

Die Umfrage zeige aber auch: 41 Prozent der Deutschen, die ein Elektroauto besitzen beziehungsweise leasen oder dies in Erwägung ziehen, haben aktuell ein Energiesystem zu Hause, das auf Erneuerbaren basiert. Knapp 25 Prozent besitzen eine Photovoltaik-Anlage. „Wer beispielsweise seine Solaranlage mit seiner Ladesäule verbindet und mit Sonnenstrom tankt, kommt deutlich günstiger weg”, so Scherer.

„Es ist ein alarmierendes Signal, dass die Hälfte der Deutschen ihren Autokauf bereut. Damit die Mobilitätswende gelingen kann, muss sich ein Elektroauto ökologisch und ökonomisch rentieren“, sagt Scherer. Dafür brauche es unkomplizierte, transparente Lösungen für das Laden. „Dazu gehört einerseits die Förderung und Möglichkeit des Ausbaus privater Ladeinfrastruktur, sodass mehr Menschen zuhause laden können. Aber noch wichtiger ist es: Das Laden, mit allem was dazugehört, muss so einfach wie tanken werden.“ Die Preise müssten im Vorfeld ersichtlich und im öffentlichen Bereich mit Ladestationen in der Nähe direkt vergleichbar sein.