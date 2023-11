Zeekr will ab Anfang 2024 in Deutschland Elektroautos ausliefern

Die nach Europa drängende Elektroauto-Marke Zeekr des chinesischen Fahrzeugkonzerns Geely hat in Stockholm ihren ersten europäischen Showroom eröffnet. Ein zweiter Showroom soll ab dem kommenden Monat in Amsterdam bereitstehen. 2024 sollen weitere Niederlassungen an den Start gehen, beginnend in Deutschland. Parallel dazu sollen die Auslieferungen starten.

In Schweden und den Niederlanden sollen noch in diesem Jahr Zeekr-Elektroautos an Kunden übergeben werden, in Deutschland Anfang 2024. Die Marke will ihre Präsenz bis 2026 auf die meisten Länder Westeuropas ausdehnen.

„Die Einweihung unseres europäischen Zeekr-Zentrums in Stockholm – das erste von vielen, die wir in ganz Europa eröffnen werden – ist ein Eckpfeiler der globalen Strategie von Zeekr“, so Zeekr-Europachef Spiros Fotinos. „Unser innovatives Direct-to-Customer-Modell gewährleistet ein raffiniertes und lohnendes Besitzererlebnis und ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Mission, die Kundenbeziehungen zu bereichern und unsere Präsenz im Bereich der Elektromobilität zu festigen.“

Im September hat Zeekr seine hierzulande zum Start angebotenen Modelle eingepreist. Der Oberklasse-Shooting-Brake 001 kann zu Preisen ab 59.900 Euro vorbestellt werden. Den kompakten SUV-Crossover X gibt es ab 44.990 Euro. Mit der Mittelklasselimousine 007 stellten die Chinesen kürzlich ein mögliches weiteres Modell für den Export vor.