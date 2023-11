BMW bei Batterietechnologie aktuell „sehr gut aufgestellt“

Die BMW-Batterieexperten Kurt Vandeputte und Peter Lamp haben in einem von dem Unternehmen veröffentlichten Interview über Batterietrends gesprochen – und darüber, wie sie die Zukunft von Akkus für die individuelle Mobilität sehen. Vandeputte ist seit November bei der BMW Group Leiter Technologie Batteriezelle, Peter Lamp wird bis zur Einführung der „Gen6“-Technologie an Bord bleiben.

Nach Meinung von Lamp ist BMW bei der Batterietechnologie aktuell „sehr gut aufgestellt“. Er verwies auf die kürzlich erfolgte Eröffnung des Kompetenzzentrums Batteriezellfertigung (Cell Manufacturing Competence Center, CMCC) in Parsdorf. „Dank der Kombination aus BCCC, das sich mit der Forschung und Entwicklung der Zelltechnologie befasst, und CMCC, das für das Verständnis und das Etablieren der Industrialisierung der Zellproduktion zuständig ist, und unseren dort beschäftigten Expertinnen und Experten aus der ganzen Welt, befinden wir uns auf Augenhöhe mit den besten Batteriezellenherstellern der Welt.“

BMW habe sehr früh die richtige Strategie für sich gefunden. „Und diese Strategie ist relativ einfach: Wir haben unsere eigene Kompetenz in den beiden kritischen Bereichen Batteriezellentechnologie und Großserienproduktion so schnell und konsequent wie möglich ausgebaut. Dadurch kann BMW die besten Batterien in seine elektrifizierten Fahrzeuge bringen.“

„In Anbetracht der Herausforderungen, mit denen Hersteller heutzutage aufgrund des Wandels in der Industrie konfrontiert sind – und unter Berücksichtigung des BMW Versprechens, seinen Kunden die ultimative Fahrmaschine zu liefern – glaube ich, dass der Ansatz von BMW sehr überzeugend und klar ist“, so Vandeputte. „Unabhängig davon, ob unser Schwerpunkt auf der Leistung der Batterie, den Kosten, den geringsten Umweltauswirkungen oder einer Kombination dieser Faktoren liegt, müssen wir ein optimales Zusammenspiel aller Materialien in der Zelle finden…“

Im Jahr 2025 führt BMW die Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ ein. „Das wird der Ausgangspunkt für unsere sogenannte Gen6 eDrive-Technologie sein“, erklärte Lamp. „Im Zentrum dieser Technologie wird unsere neue Rundzelle stehen: 20 Prozent mehr volumetrische Energiedichte, 30 Prozent schnelleres Laden, 30 Prozent mehr Reichweite im Vergleich zum entsprechenden Modell mit Gen5-Technologie.“

Mit den Elektroautos der Neuen Klasse stellt BMW von den prismatischen Zellen der fünften Generation auf eine runde Zelle in der sechsten Generation um. „Zu Beginn des Prozesses haben wir wirklich mit einem weißen Blatt Papier angefangen und waren offen für alle Zellformate und -größen“, sagte Lamp. „Aber angesichts der ehrgeizigen Ziele in puncto Leistung und Sicherheit kamen wir schon bald zu dem Schluss, dass die Rundzelle das beste Format für unsere nächste Generation ist. Sie passt auch am besten zu unserem Integrationsansatz für die Neue Klasse: ‚Cell-to-pack‘ und ‚Pack-to-open-body‘.“

Zu Energiespeichern mit festem statt flüssigem Elektrolyt – sogenannten Festkörperbatterien – sagte Vandeputte, dass BMW hier „auf einem sehr guten Weg“ sei. Mit dem US-Partner Solid Power baue man im CMCC in Parsdorf gerade eine neue Prozessentwicklungslinie auf. „Auf dieser Linie werden wir – parallel zu unserem Partner in den USA – an den nächsten Schritten arbeiten, um diese fortschrittliche Batterietechnologie ins Fahrzeug zu bringen. Im 2. Quartal 2024 wird die Linie in Betrieb gehen. Und die Technologie hat Potenzial: höhere Energiedichten bei einer mindestens ebenso hohen Sicherheit wie heute.“ Realistisch gesehen seien aber noch „einige Jahre“ nötig, bis die Technologie ausgereift und für die Industrialisierung bereit ist – „dies dürfte erst gegen Ende des Jahrzehnts der Fall sein“.