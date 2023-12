Tesla stellt Team für Produktion von Werbeinhalten zusammen

Tesla hat sich lange auf Mund-zu-Mund-Propaganda und die Bekanntheit seines CEO Elon Musk verlassen. Für weiteres Wachstum kann sich Musk mittlerweile auch vorstellen, Werbung auszuprobieren, auf die das Unternehmen im klassischen Sinn bisher verzichtet hat. Die Bemühungen werden nun offenbar hochgefahren.

Im November gab es erste Tesla-Spots in YouTube-Videos zu sehen. Kurzfilme veröffentlicht das Unternehmen schon länger regelmäßig, allerdings über die eigenen Kanäle. Im vergangenen Monat schaltete der Konzern dann Video-Anzeigen auf anderen YouTube-Kanälen – laut Berichten möglicherweise das erste Mal. Schon seit Sommer bucht Tesla Anzeigen zu Suchbegriffen bei Google.

Der US-Hersteller will offenbar künftig noch mehr werben. Dabei setzt er laut Teslamag auf intern produzierte Inhalte: Ein Inhalte-Manager sei Chef eines neuen Teams, das Material zur eigenen wie bezahlten Veröffentlichung produzieren solle. Aufgabe dieses Teams sei es laut einer Anzeige, „einen stetigen Strom von organischen und bezahlten Inhalten“ zu produzieren. Der Fokus solle auf hoher Qualität und der Bewahrung der Tesla-Marke liegen. Das Team solle für den gesamten Produktionsprozess von Ideen-Findung bis Umsetzung verantwortlich sein.

In einer Ausschreibung für Kameraleute steht laut Teslamag explizit, dass sie auch für „bezahlte Anzeigen“ filmen sollen. Und ein Kreativer solle unter anderem für Werbung Ideen finden, die sich von denen anderer Auto-Unternehmen unterscheiden. Tesla will also mehr Inhalte zur Verfügung haben, die nicht nur über die eigenen Kanäle verbreitet werden können, sondern auch über bezahlte Formate – und sich mit deren Gestaltung vom Wettbewerb abheben.

„Ich weiß, dass die Leute wollen, dass wir Werbung machen“, so Musk vor einigen Wochen. „Wir machen Werbung. An der Werbefront gibt es etwas zu gewinnen…“ Er merkte jedoch an, dass weiter der Preis des Elektroautos entscheidend sei. „Aber die Leute über ein Auto zu informieren, das toll ist, das sie sich aber nicht leisten können, ist nicht wirklich hilfreich. Das ist also der eigentliche Punkt … nämlich das Auto erschwinglich zu machen, sonst kann es der Durchschnittsbürger nicht für einen bestimmten Betrag kaufen.“

Zu den Werbeplänen erklärte der CEO weiter, dass Tesla hier zunächst experimentieren wolle. „Ich sagte, wir würden Werbung machen. Wir tun dies in kleinem Maßstab und werden es in größerem Maßstab tun, sobald wir wissen, was am besten funktioniert.“