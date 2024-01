VW hat 394.000 Elektroautos im Jahr 2023 verkauft (+21,1 %)

Die Marke Volkswagen hat ihre Auslieferungen im vergangenen Jahr deutlich gesteigert: Weltweit wurden rund 4,87 Millionen Fahrzeuge an Kunden übergeben. Das Auslieferungsplus liegt bei 6,7 Prozent. Auch die Nachfrage nach E-Mobilität ist gestiegen: Rund 394.000 vollelektrische Fahrzeuge übergab VW 2023 weltweit an Kunden.

Den Absatz vollelektrischer Fahrzeuge konnte VW damit 2023 um 21,1 Prozent steigern. Die größten Märkte für Elektroautos der Marke waren – in absoluten Zahlen – China, Deutschland, USA, Großbritannien, Schweden, Frankreich, Norwegen und Belgien. In

Deutschland wurde beispielsweise der ID.4 rund 30.000 Mal ausgeliefert (+62,9 %). Auch in den USA kommt das elektrische Mittelklasse-SUV gut an: Hier gingen rund 38.000 ID.4 an Kunden, was einem Plus von 84,2 Prozent im Vergleich zu 2022 entspricht. In China war der ID.3 besonders gefragt: Mehr als 75.000 Mal wurde der Batterie-Kompaktwagen 2023 ausgeliefert – im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um mehr als 200 Prozent.

Der Anteil von SUV an den gesamten VW-Auslieferungen ist mit 54,2 Prozent weiterhin sehr hoch (+14,9 % im Vergleich zu 2022). In den USA waren mehr als 81 Prozent der verkauften VW SUV. In Europa ist und bleibt der T-Roc das meistverkaufte SUV von VW, in Deutschland, Großbritannien, Spanien und der Türkei wurde das Modell so oft ausgeliefert wie nie zuvor.

Um der hohen Nachfrage nach SUV nachzukommen, plant VW ab 2026 die Produktion eines vollelektrischen SUV im volumenstarken A-Segment.