Globale Absatztrends der E-Mobilität: Marktbilanz 2023 und Hersteller-Ranking

Der Absatz vollelektrischer Automobile (BEV) erreichte im Gesamtjahr 2023 laut dem Center of Automotive Management (CAM) trotz hoher Inflation, schwacher Konjunktur und geopolitischer Krisen einen neuen Rekordwert. China bleibt laut der Auswertung der Leitmarkt der Elektromobilität, wobei die Hersteller der Volksrepublik eine immer dominantere Stellung gewinnen.

Der Markthochlauf der E-Mobilität (BEV) setzt sich dem CAM zufolge trotz teils angespannter wirtschaftlicher und politischer Lage mit einem globalen Wachstum von 29 Prozent weiter fort. Während im Jahr 2022 noch rund 7 Millionen aller verkauften Pkw vollelektrisch waren, so besitzen nach Schätzungen des Instituts im Jahr 2023 etwa 9 Millionen Neufahrzeuge einen vollelektrischen Antriebsstrang.

Nach absoluten Zahlen hat China als weltweit größter Elektro-Markt den stärksten Anteil an diesem Wachstum. Mit einem Neuzulassungsvolumen von 5,14 Millionen BEV (+21 %) zwischen Januar und Dezember 2023 klettert nicht nur der nationale BEV-Marktanteil von 20,7 auf 23,7 Prozent. Auch bestätigt China mit einem Weltmarktanteil von 57 Prozent aller BEV-Verkäufe (2022: 61 %) seine globale Stellung als Leitmarkt der Elektromobilität.

Die weiteren automobilen Kernregionen Europa (EU+EFTA+UK) und USA steigern ihre BEV-Neuzulassungen zwar ebenfalls, befinden sich jedoch noch in früheren Entwicklungsphasen. Für den europäischen Markt prognostiziert das CAM einen BEV-Absatz von circa 2 Millionen Pkw (+27 %), der zu einer Steigerung des BEV-Anteils von 12,2 auf 15,4 Prozent führt. In den USA wurden rund 1,2 Millionen BEV (+50 %) ausgeliefert. Dort wächst der Anteil vollelektrischer Pkw am Gesamtzulassungsvolumen von 5,8 auf 7,7 Prozent. Damit machen Europa und die USA zusammen analog dem Vorjahreszeitraum etwas mehr als ein Drittel (35 %) der weltweiten BEV-Neuzulassungen aus (2022: 34 %).

Entwicklungstrends in den automobilen Kernregionen

Von den größten Automobilmärkten der Welt ist China laut der Analyse bislang am stärksten elektrifiziert. Die Erhöhung der BEV-Neuzulassungen auf 5,14 Millionen Einheiten hat demnach dazu geführt, dass mittlerweile fast jeder vierte Neuwagen vollelektrisch betrieben wird. Hinzu kommen 2,59 Millionen Plug-In Hybride (PHEV), die mit einer Steigerungsrate von +82 Prozent stark überdurchschnittlich zulegen. Zusammen machen elektrifizierte Fahrzeuge (BEV+PHEV) nunmehr 35,7 Prozent der Neuzulassungen aus. Das bedeutet: Mehr als jedes Dritte in China neu zugelassene Fahrzeug ist entweder voll- oder zumindest teilelektrifiziert.

Plug-In Hybride erfreuen sich anders als in Europa oder den USA in China einer steigenden Beliebtheit. Hierbei lässt sich beobachten, dass die lokalen Akteure immer größere Reichweiten von über 200 Kilometern bieten beziehungsweise Elektrofahrzeuge vertreiben, die zusätzlich über einen Verbrennungsmotor als Stromgenerator (EREV) verfügen.

Derartige Entwicklungen lassen sich derzeit nicht in Europa und den USA beobachten. Zuzüglich zu den rund 2 Millionen vollelektrischen Neuzulassungen (+27 %) rechnet das CAM in der EU, EFTA und UK mit einer weitestgehenden Stagnation des PHEV-Absatzes in Höhe von etwa 1 Millionen Pkw (+/- 0 %). Damit steigert sich der EV-Anteil (BEV+PHEV) nur marginal von 20,1 auf 23,1 Prozent.

Deutschland bleibt trotz eines unterdurchschnittlichen Wachstums von 11 auf 524.000 BEV der mengenmäßig größte Elektromarkt in Europa. Norwegen ist mit einem BEV-Marktanteil von 82 Prozent weiterhin mit großem Abstand führend. In den USA werden die etwa 1,2 Millionen BEV (+50 %) durch weitere rund 250.000 PHEV (+32 %) ergänzt. Gemessen an den Gesamtzulassungen erhöht sich der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge (EVs) jedoch nur geringfügig von 7,2 auf 9,3 Prozent und wird weiterhin wesentlich vom Marktführer Tesla geprägt.

E-Auslieferungen der Top-10-Hersteller im Vergleich

Mehr als 80 Prozent des globalen BEV-Absatzes im Jahr 2023 entfällt dem CAM zufolge auf zehn Automobilhersteller. Allerdings sind die drei größten Automobilhersteller Tesla, BYD und VW Group zusammen bereits für knapp die Hälfte (46 %) aller Neuzulassungen verantwortlich.

US-Hersteller Tesla steigert als globaler Marktführer seine Auslieferungen von 1,31 auf 1,81 Millionen BEV (+38 %). Jedoch gerät der Elektropionier zunehmend unter Druck, da BYD aus China seinen Wachstumskurs mit einer Steigerung von 73 Prozent auf 1,58 Millionen BEV fortsetzt. Hinzu kommen noch einmal knapp 1,44 Millionen PHEV, sodass BYD als erster Automobilhersteller weltweit den Meilenstein von 3 Millionen verkauften elektrifizierten Fahrzeugen (EV) innerhalb eines Jahres durchbricht. Den Großteil seiner Absätze (92 %) realisiert der Konzern noch immer auf dem chinesischen Heimatmarkt, allerdings haben sich die Exporte in andere Länder im Vergleich zu 2022 bereits mehr als verdreifacht.

Mit dem Volkswagen-Konzern schafft es erstmals ein deutscher Automobilhersteller in die Top 3 der BEV-Rangliste. Die VW Group kann den Elektroabsatz leicht überdurchschnittlich zum Gesamtmarkt um 35 Prozent auf rund 770.000 Einheiten erhöhen und zieht damit am chinesischen SAIC-Konzern vorbei, der inklusive seiner Mehrheitsbeteiligung am Joint-Venture SAIC-GM-Wuling auf rund 700.000 BEV (+4 %) kommen dürfte. Der Abstand von VW zu Tesla und BYD wird jedoch größer, was auch an dem nur leicht gestiegenen BEV-Verkaufsanteil auf 8,3 Prozent (2022: 6,9 %) liegt.

International kommen mit SAIC (inkl. SGMW), Geely und GAC weitere chinesische Automobilkonzerne in die Top-6 nach BEV-Neuzulassungen im Jahr 2023. SAIC kann mit einem geschätzten Absatzplus von 4 Prozent nur geringfügig die sinkenden Absatzzahlen seiner einst populären Kleinstfahrzeuge durch neue Produktanläufe und junge Marken kompensieren. Geely steigert zusammen mit den Beteiligungen Volvo und Polestar seine BEV-Verkäufe um 34 Prozent auf schätzungsweise 510.000 Einheiten. GAC Aion (Platz 6), die Elektro-Marke der chinesischen GAC Group, realisiert mit einem Zuwachs von 77 Prozent einen neuen Auslieferungsrekord in Höhe von 480.000 Elektro-Pkw.

Hyundai (Platz 7, +29 %) und Stellantis (Platz 9, +29 %) können mit derartigen Steigerungsraten derzeit nicht mithalten. Die deutschen Premiumhersteller BMW und Mercedes-Benz weisen ein hohes BEV-Wachstum auf und kommen auf die Plätze 8 und 10: Während BMW 376.000 Pkw absetzt (+74 %), erreicht Mercedes-Benz rund 250.000 (+88 %) vollelektrische Pkw-Auslieferungen.

Für die zahlreichen Newcomer war 2023 kein leichtes Jahr. Nio erreicht laut dem CAM 160.000 Auslieferungen (+30 %) und verfehlt sein ursprüngliches Ziel einer Verdopplung deutlich. Xiaopeng kommt auf 142.000 BEV (+17 %) und setzt seinen zuletzt eher enttäuschenden Wachstumspfad fort. Hozon (Neta), eine weitere chinesische Marke, die neben BEV auch verstärkt auf EREV setzt, vermeldet einen Absatzrückgang um 16 Prozent auf nunmehr 127.000 elektrifizierte Fahrzeuge. Li Xiang (Li Auto) bildet hierbei mit einer nahezu Verdopplung (+183 %) seines EREV-Portfolios auf 376.000 Einheiten eine Ausnahme. „Gerade der chinesische Elektrofahrzeugmarkt ist gegenwärtig durch einen harten Wettbewerb mit aggressiven Preisreduzierungen geprägt, den langfristig nicht alle Newcomer durchhalten werden“, erklären die Analysten.

Für das laufende Jahr 2024 prognostiziert das CAM global ein weiteres moderates Wachstum der Elektromobilität und rechnet mit einem weltweiten BEV-Auslieferungsvolumen von rund 11 Millionen Elektro-Pkw (+22 %).

„China und chinesische OEMs dominieren neben Tesla bereits heute den Weltmarkt. In den Top-6 der absatzstärksten Elektroautohersteller befinden sich mit BYD, SAIC, Geely und GAC vier chinesische Hersteller. Vor allem BYD und Tesla profitieren immer mehr von Skaleneffekten und ihrer im Wettbewerbsvergleich sehr guten Kostenposition“, so Studienleiter Stefan Bratzel.

„Die Reduzierung der Kosten entlang der elektromobilen Wertschöpfungskette wird ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Hersteller, da für das Jahr 2024 mit einer Intensivierung des Preiskampfes gerechnet werden muss. Dies ist gerade für die deutschen Hersteller eine große Herausforderung bei der Ausweitung ihres Produktportfolios. Für die unzähligen Newcomer-Marken schlägt angesichts hoher Kapitalzinsen und fordernder Wettbewerbsbedingungen allmählich die Stunde der Wahrheit. Gelingt es ihnen mittelfristig nicht, Skaleneffekte zu realisieren und ausreichend Investorengelder zu akquirieren, dann droht hier auf absehbare Zeit eine Insolvenzwelle.“