Tesla stoppt Produktion in Brandenburg wegen Lage im Roten Meer

Tesla muss vom 29. Januar bis zum 11. Februar einen Großteil der Produktion in seiner Elektroauto-Fabrik in Brandenburg unterbrechen. Grund sei das Fehlen von Bauteilen wegen der Sicherheitslage im Roten Meer, teilte der Elektroautobauer in einer Erklärung an die Nachrichtenagentur Reuters mit.

Durch die erheblich längeren Transportzeiten sei eine Lücke in den Lieferketten entstanden. Man müsse deshalb die Fertigung in der deutschen „Gigafactory“ in der Gemeinde Grünheide ruhen lassen. Einzig einige wenige Teilbereiche seien davon ausgenommen. „Ab dem 12. Februar wird die Produktion wieder vollumfänglich aufgenommen“, so der Konzern. In der Fabrik arbeiten rund 11.500 Beschäftigte.

„Die kriegerischen Auseinandersetzungen im Roten Meer und die damit verbundenen Verschiebungen der Transportrouten zwischen Europa und Asien über das Kap der Guten Hoffnung wirken sich auch auf die Produktion in Grünheide aus“, so Tesla in der an Reuters gesendeten Erklärung.

Im Roten Meer greifen die Huthi-Rebellen vom Jemen aus Schiffe an. Sie haben sich mit der radikal-islamischen Hamas-Miliz im Gaza-Krieg solidarisch erklärt und attackieren immer wieder Schiffe, die eine israelische Verbindung haben sollen.

Die Angriffe der vom Iran unterstützten Houthi-Milizen haben die größten Schifffahrtsunternehmen der Welt gezwungen, den Suezkanal zu meiden. Dieser ist die schnellste Seeroute von Asien nach Europa, auf die rund 12 Prozent des weltweiten Seeverkehrs entfallen. Schifffahrtsriesen haben ihre Schiffe auf längere, teurere Fahrten um Südafrika geschickt.

Das deutsche Tesla-Werk öffnete im März 2022. In der ersten Phase sollen in Grünheide 500.000 Elektroautos im Jahr entstehen. Das US-Unternehmen treibt bereits die Erweiterung für die nächste Phase voran, die die Kapazität auf eine Million Vollstromer im Jahr verdoppeln soll. Derzeit rollen mehr als 250.000 Fahrzeuge jährlich vom Band. Auch Batteriezellen entstehen in Brandenburg, die Speicherkapazität der Akku-Herstellung soll mit dem Ausbau von 50 auf 100 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr steigen.