Nio baut Service-Infrastruktur in Deutschland aus

Der chinesische Elektroautohersteller Nio will die Qualität des After-Sales-Services in Deutschland steigern und dazu sein Servicenetzwerk 2024 deutlich ausbauen. Dazu gehören Nio-eigene Betriebe wie die Nio Hubs als auch auf Nio spezialisierte Servicewerkstätten von Servicepartnern sowie die mobile Service-Flotte.

„Zu einem Premium-Fahrzeug gehört auch Premium-Service im Werkstattbereich. Daher setzen wir neben unseren zahlreichen autorisierten Servicepartnern auf den Ausbau der eigenen Nio Hubs und den Nio Mobile Service. Die Nio App dient als zentrale Schnittstelle zur idealen Kontakt- und Terminkoordination” so Fabian Holst, Head of Service Operations bei Nio Deutschland.

50+ neue Servicewerkstätten in Planung

Mit dem etablierten Servicepartner G.A.S. und dem großen Netzwerk an Servicewerkstätten deutschlandweit werde sichergestellt, dass Nio-Kunden im Servicefall immer zügig bedient werden, erklärt das Unternehmen. G.A.S. habe in Deutschland mehrere Hundert qualifizierte Servicewerkstätten unter Vertrag, wovon sich seit dem Deutschlandstart von Nio bislang 14 große Servicepartner in einem flächendeckenden Netz auf den Service der China-Stromer spezialisiert haben. In diesem Quartal werde nun die Anzahl der ACS („Authorizied Service Center“) im Rahmen einer neuen Kooperationsvereinbarung auf über 50 Standorte ausgebaut.

Sollte ein Nio-Kunde Service benötigen, könne er diesen unkompliziert über die Nio-App melden oder die Hotline rufen. Je nach Bedarf werde das Fahrzeug an einer Adresse abgeholt und wieder zurückgebracht. Dauere der Service länger, bekomme der Kunde kostenlos einen Ersatzwagen gestellt.

Weitere Nio Hubs eröffnen 2024

Neben der Kooperation mit G.A.S. sei man mit weiteren Händlerbetrieben für den Servicebereich in Deutschland in Kontakt, heißt es weiter. Aktuell biete man bereits mit dem Nio Hub ein Konzept, das neben Service und Reparatur auch Beratung, Verkauf und Probefahrt sowie Auslieferung umfasst.

„Nio Hubs sind eine Verbindung aus Showroom, Community-Area und offizieller Nio Werkstatt und bieten die volle Bandbreite an klassischen Servicedienstleistungen von Autokauf, Showroom bis After-Sales-Service an“, so das Unternehmen. „Sie dienen als zentraler Anlaufpunkt für Besichtigungen, Bestellungen, Testfahrten oder Reparaturen aller Art durch den angeschlossenen Werkstattbereich.“

Der Nio Hub in München in der Zamdorfer Straße ist der erste seiner Art. Für dieses Jahr ist die Eröffnung zwei weiterer Standorte in Deutschland geplant.

Nio-Mobile-Service-Flotte verdoppelt sich

Der Nio Mobile Service ist ein Vor-Ort-Service, vergleichbar mit einem Pannendienst. „Damit werden mögliche Wartezeiten und Werkstattbesuche im Sinne der User erheblich reduziert“, so Nio. Die Techniker vom Nio-Mobile-Service-Team böten mit ihrem Vor-Ort-Service eine breite Palette von Dienstleistungen an, die keine schweren Maschinen oder Werkstatteinrichtungen wie Hebebühnen erfordern. Die Flotte an Service-Fahrzeugen in Deutschland habe man mehr als verdoppelt, um noch mehr Kunden schnellen und unkomplizierten Service bieten zu können.

Nio-Kunden können ihre Anfrage wahlweise über die Nio-App oder die Hotline stellen. Diese wird dann von regionalen Service-Managern bearbeitet und je nach Bedarf entweder an eine der Partnerwerkstätten in der Nähe, an den Nio Hub in München oder an einen Supportmitarbeiter des Mobile Teams weitergeleitet. Die Supportmitarbeiter können den Kunden direkt kontaktieren, um das Problem entweder per Fernwartung zu lösen oder einen Serviceeinsatz vorzubereiten. Kommt es zu einem Werkstattauftrag, bietet der Mobile Service die Möglichkeit, den Termin durch Vordiagnose und Dokumentation vorzubereiten.