Tesla Model Y wohl meistverkauftes Auto 2023 in Europa

Das Tesla Model Y war laut vorläufigen Zahlen der Analysten von Dataforce im Jahr 2023 das meistverkaufte Auto in Europa. Das mittelgroße SUV des US-Elektroautobauers lag demnach mit 254.822 Einheiten deutlich vor dem Kleinwagen Dacia Sandero (235.893). Dies geht laut Automotive News aus Daten hervor, die 97 Prozent der Verkäufe in der Europäischen Union, den EFTA-Ländern und Großbritannien repräsentieren.

Wenn der Vorsprung bestehen bleibt, werde das Model Y mehrere Meilensteine erreichen:

Erstes Elektroauto, das das Jahr auf Platz 1 beendet.

Das erste Mittelklasseauto, das das Jahr auf Platz 1 abschließt.

Das erste Premium-Auto, das das Jahr auf Platz 1 beendet.

Das erste nicht-europäische Auto der Moderne, das das Jahr auf Platz 1 beendet.

Tesla hat den Verkauf des Model Y Anfang 2023 durch Preissenkungen stark angekurbelt. Das Unternehmen hat zudem im vergangenen Jahr durch Anreize in Deutschland Auftrieb erhalten. Das Model Y war 2023 laut dem Kraftfahrt-Bundesamt mit rund 45.800 Zulassungen das meistverkaufte batterieelektrische Auto in Deutschland. Seit Anfang 2022 wird das Model Y auch in Deutschland in Teslas Fabrik in Brandenburg nahe Berlin hergestellt.

Das Model Y war laut Automotive News im Jahr 2023 in sieben von 12 Monaten der meistverkaufte Wagen in Europa. Der Sandero lag in vier der 12 Monate an der Spitze, während der VW T-Roc in einem Monat den ersten Platz belegte. Der T-Roc, der Renault Clio und der Peugeot 208 sollten nach den vorläufigen Zahlen von Dataforce für das gesamte Jahr die Plätze 3, 4 und 5 in Europa belegen.

2022 war der Peugeot 208 das meistverkaufte Auto in Europa, 2021 der VW Golf. Letzterer dürfte in diesem Jahr nur noch auf Platz 7 landen.