Tesla 2023: 96,8 Milliarden Dollar Umsatz und 15,0 Milliarden Dollar Gewinn

Tesla hat seine Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2023 veröffentlicht und das Gesamtjahr Revue passieren lassen. Für das vergangene Quartal meldete der US-Elektroautobauer einen Umsatz von 25,17 Milliarden Dollar (23,12 Mrd. Euro), im Vorjahresquartal waren es 24,32 Milliarden Dollar (+3 %). Der Gewinn lag bei knapp 7,93 Milliarden Dollar (7,28 Mrd. Euro) – in Q4 2022 waren es rund 3,69 Milliarden Dollar (+115 %).

Der Großteil des Umsatzes entfiel in Q4 2023 mit 21,56 Milliarden Dollar auf das Automobilsegment (Q4 2022: 21,31 Mrd. Dollar), was einem Plus von 1 Prozent entspricht. 433 Millionen Dollar (Q4 2022: 467 Mio. Dollar) davon wurden durch den Verkauf sogenannter Regulatory Credits an Hersteller mit weniger umweltfreundlichen Pkw zum Verbessern ihrer CO2-Bilanz erlöst. Die Marge des Konzerns betrug im vierten Quartal 2023 8,2 Prozent, im Vorjahresquartal waren es 16,0 Prozent.

Im Gesamtjahr 2023 betrug der Tesla-Umsatz mit Elektroautos 82,42 Milliarden Dollar (75,70 Mrd. Euro), was einem Plus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Davon machten Regulatory Credits 1,79 Milliarden Dollar aus (1,64 Mrd. Euro/2022: 1,8 Mrd. Dollar). Der Gesamtumsatz belief sich auf 96,77 Milliarden Dollar und legte damit im Vergleich zu 2022 um 19 Prozent zu.

Die Marge gibt Tesla für 2023 mit 9,2 Prozent an (2022: 16,8 %), den Gewinn mit 15,00 Milliarden Dollar (+19 %). Letzterer Wert kommt insbesondere auch durch einen einmaligen Steuervorteil in Höhe von 5,9 Milliarden Dollar aus dem vierten Quartal zustande.

Produktion & Auslieferung

Tesla stellte in Q4 2023 insgesamt 494.989 Elektroautos her, 484.507 wurden ausgeliefert. Das entspricht einem Plus zum Vorjahresquartal von 13 beziehungsweise 20 Prozent. Den größten Anteil hatten mit 476.777 produzierten und 461.538 ausgelieferten Exemplaren die Mittelklasse-Modelle Model 3 und Model Y. Die Premium-Baureihen Model S und Model X sowie der neue „Cybetruck“ und der Lkw Semi kamen auf 18.212 gebaute und 22.969 gelieferte Einheiten.

Im Gesamtjahr 2023 baute Tesla 1.845.985 Elektroautos (+35 %), davon 70.826 Model S/X und Cybertruck sowie Semi und 1.775.159 Model 3/Y. Ausgeliefert wurden 1.808.581 Elektroautos (+38 %), davon 68.874 Model S/X und Cybertruck sowie Semi und 1.739.707 Model 3/Y.

„Im Jahr 2023 haben wir über 1,2 Millionen Model Y ausgeliefert, was es zum weltweit meistverkauften Fahrzeug aller Art macht. Lange Zeit zweifelten viele an der Rentabilität von Elektroautos. Heute ist das meistverkaufte Fahrzeug der Welt ein E-Fahrzeug“, so Tesla in der Präsentation seiner jüngsten Geschäftszahlen.

Mit Blick auf die Zukunft erklärte das Unternehmen, sich darauf zu konzentrieren, die Plattform der nächsten Generation „so schnell wie möglich“ auf den Markt zu bringen. Die Produktion der Architektur soll in der US-Fabrik in Texas beginnen. „Diese Plattform wird die Herstellung von Fahrzeugen revolutionieren“, erklärt Tesla. Mit der neuen Fahrzeugbasis werde die nächste große Wachstumswelle des Unternehmens beginnen. 2024 könnte die Wachstumsrate des Fahrzeugvolumens allerdings „deutlich geringer“ ausfallen als 2023, da man an der Einführung der nächsten Fahrzeuggeneration in der „Gigafactory“ Texas arbeite.