Tesla-Chef: Nächste Elektroauto-Generation soll 2025 starten

Tesla hat die Geschäftszahlen für das Jahr 2023 veröffentlicht. In diesem Rahmen äußerten sich das Unternehmen und CEO Elon Musk auch zum Stand eines neuen Fahrzeugs für den Massenmarkt zum günstigen Preis unter den Mittelklasse-Baureihen Model 3 und Model Y.

Der US-Elektroautobauer erklärte, das Auslieferungswachstum könnte 2024 „deutlich niedriger liegen“ als in früheren Jahren. Das liege am Fokus darauf, die Plattform der nächsten Generation „so schnell wie möglich“ auf den Markt zu bringen. Die Produktion der Architektur soll in der US-Fabrik in Texas beginnen. „Diese Plattform wird die Herstellung von Fahrzeugen revolutionieren“, hieß es.

Mit der neuen Fahrzeugbasis werde die nächste große Wachstumswelle des Unternehmens beginnen. 2024 könnte die Wachstumsrate des Fahrzeugvolumens zunächst „deutlich geringer“ ausfallen als 2023, da man an der Einführung der nächsten Fahrzeuggeneration arbeite. Ende 2025 solle die Produktion der „nächsten Generation“ von Tesla-Autos zunächst im Werk in Texas anlaufen, erläuterte Musk.

Musk versprach den Start eines „revolutionären“ neuen Fertigungsverfahrens („NV9X“ genannt), um Kosten zu sparen. Tesla-Ingenieure müssten „wortwörtlich“ am Produktionsband schlafen, um dieses wie geplant zu implementieren. Details zum neuen Fahrzeug oder einen Namen nannte der Konzernchef bei der Präsentation der Geschäftsahlen 2023 nicht.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters zuvor unter Berufung auf Insider berichtet hatte, solle im nächsten Jahr die Produktion eines kompakten SUV unter dem Codenamen „Redwood“ beginnen. Musk hat in Aussicht gestellt, dass der neue Einsteiger-Tesla für 25.000 Dollar zu haben sein wird. In den USA werden Autopreise vor Steuern angegeben, in Europa dürfte das Modell also mehr als die angekündigten umgerechnet 22.960 Euro kosten.

Laut einer im letzten Jahr erschienenen Biografie über Musk, die auch Interviews mit dem CEO und Führungskräften enthält, plant Tesla die Herstellung eines preiswerten Robotaxis und eines 25.000-Dollar-Elektroautos der Einstiegsklasse. Die E-Auto-Architektur der nächsten Generation werde zwei oder mehr Modelle umfassen, sagten die Insider gegenüber Reuters.

Bereits vor einigen Jahren hat Tesla einen Entwurf für ein Kompakt-Elektroauto veröffentlicht (Artikelbild). Früheren Äußerungen nach könnte es zwei Modelle geben, jeweils eines in und speziell für China sowie in und für Europa konzipiert. Es wird erwartet, dass nach der Texas-Fabrik auch das geplante neue Werk in Mexiko sowie der deutsche Tesla-Standort günstigere Elektroautos bauen werden.