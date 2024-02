Hersteller bremsen laut T&E Elektrifizierung: „Es fehlen günstige E-Autos für den Massenmarkt“

Die europäischen Autohersteller können bei Elektroautos die Nachfrage im Kleinwagensegment nicht bedienen, darauf verweist die Umweltorganisation Transport & Environment mit einer Analyse. Nur 17 Prozent aller in Europa verkauften E-Autos waren demnach günstige Kleinwagen, bei neuen Verbrennern lag der Anteil im gleichen Segment bei 37 Prozent.

Laut T&E bremsen Automobilhersteller die Verbreitung von E-Autos, indem sie sich auf den Verkauf größerer, teurerer Stromer konzentrieren. Die europäischen Hersteller hätten zwischen 2018 und 2023 nur 40 kleinere, vollelektrische Modelle (Segment A und B) auf den Markt gebracht, verglichen mit 66 großen und luxuriösen Modellen (Segment D und E).

In Europa entfallen 28 Prozent der verkauften E-Autos auf das D-Segment (obere Mittelklasse). Bei Verbrennern macht dieses Segment nur 13 Prozent aus, so die T&E-Analyse der Verkaufszahlen des Marktbeobachters Dataforce für das 1. Halbjahr 2023. Gleichzeitig ist der Durchschnittspreis eines E-Autos in Europa seit 2015 um 39 Prozent (+18.000 €) gestiegen, während in China die Preise um 53 Prozent gefallen sind. Das liege am Fokus der europäischen Hersteller auf überproportional große Autos und SUs, mit denen sie höhere Gewinne einfahren können, so T&E. In Deutschland setzten beispielsweise Mercedes-Benz und BMW bei ihren Kernmarken überwiegend auf SUVs.

Friederike Piper, Referentin für E-Mobilität bei T&E Deutschland: „Elektromobilität darf kein Privileg bleiben. Die deutschen Hersteller wie VW, Mercedes und Co. konzentrieren sich aktuell auf Luxusmodelle. Damit bremsen sie massiv die Verbreitung einer Technologie aus, die die Zukunft sein wird. Mittelfristig schaden sie sich damit selbst, denn die Konkurrenz aus China und den USA drängt immer stärker mit günstigen Elektrokleinwagen auf den europäischen Markt.“

Die Analyse der Produktionsdaten zeigt: 2024 werden von den europäischen Herstellern nur 42.000 Fahrzeuge für den europäischen Markt produziert, die weniger als 25.000 Euro kosten. „Und das, obwohl sich Elektrokleinwagen auch in Europa gewinnbringend produzieren lassen und die Nachfrage besteht“, so T&E. Nach Berechnungen der Umweltorganisation könnten jährlich 212.000 zusätzliche E-Autos in Deutschland verkauft werden, insbesondere an Haushalte mit geringerem Einkommen, wenn Hersteller ihr Angebot vergrößern würden.

In der EU könnte der Marktanteil von E-Autos bereits bei 22 Prozent liegen, wenn der Firmenwagenmarkt scheller elektrifizieren würde, so die T&E-Analyse. Auf diesen Markt entfielen nämlich die meisten Neuwagenverkäufe. In Deutschland hinke der Firmenwagenmarkt besonders hinterher: Im vergangenen Jahr seien 24 Prozent der privaten Neuzulassungen vollelektrisch gewesen, im gewerblichen Bereich jedoch nur 16 Prozent. Durch eine schnellere Elektrifizierung der Firmenflotten könnten laut T&E-Berechnungen in Deutschland knapp vier Millionen zusätzliche E-Autos bis 2030 und über sechs Millionen bis 2035 auf den Straßen fahren.

Die Reform der Dienstwagenbesteuerung oder der Abschreibunsgregeln für Firmenwagen mit Verbrennungsmotor wären ein wichtiger Hebel für den Umstieg auf Elektromobilität, so T&E. Bisher spreche sich die deutsche Automobilindustrie jedoch gegen eine ökologische Reform der Dienstwagenbesteuerung aus, die die Steuerlast für Benzin- und Dieselfahrzeuge erhöhen würde. EU-weite und verbindliche Elektrifizierungsziele für Firmenwagenflotten seien umso entscheidender, um den Hochlauf der Elektromobilität zu beschleunigen. T&E fordert die EU auf, ein Elektrifizierungsziel von 100 Prozent für Unternehmensflotten bis 2030 festzulegen.

Piper: „Der Firmenwagenmarkt ist der wichtigste Absatzmarkt für deutsche Hersteller. Er ist stark subventioniert und viele Firmen haben die Finanzkraft, um regelmäßig in neue Autos zu investieren. Gleichzeitig sind Firmenwagen von heute die Gebrauchtwagen von morgen. Wenn einkommensschwache Haushalte auf E-Autos umsteigen wollen, sind sie auf günstige Angebote auf dem Gebrauchtwagenmarkt angewiesen. Diese soziale Komponente wird oft übersehen, macht verbindliche Elektrifizierungsziele für Unternehmensflotten aber umso dringlicher.“