Deutschland hinkt bei Vehicle to Grid (V2G) laut Analyse weit hinterher

Die Technologie, E-Auto-Akkus nicht nur über das Netz aufzuladen, sondern auch Energie aus den Antriebsbatterien in Haushalte oder Fabriken zurückzuspeisen, wird als V2G (Vehicle to Grid) bezeichnet. Die Unternehmensberatung Berylls hat in einer Analyse beleuchtet, wie gut verschiedene Nationen auf die V2G-Technologie vorbereitet sind und daraus ein Ranking erstellt. Deutschland liegt hier weit im hinteren Drittel, lediglich Brasilien und Indien sind noch schlechter aufgestellt.

„Dabei müsste Deutschland wesentlich mehr Engagement zeigen, um die eigenen Grünstromziele erreichen zu können“, so die Berater. Alexander Timmer, Partner bei Berylls Strategy Advisors: „Wie viele andere Nationen, strebt auch Deutschland die Kohlenstoffneutralität an. Das Ziel ist es, den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung bis 2030 auf 80 Prozent zu erhöhen. Dieser hohe Anteil an erneuerbaren Energien erfordert nach unserer Auffassung unbedingt die Speicherung von Grünstrom zur Netzstabilisierung.“ Eine „herausragende, weil relativ kostengünstige Möglichkeit“ sei die Integration von Elektroauto-Batterien in das Stromnetz.

Alternative Möglichkeiten zur Stromspeicherung sind Pumpspeicherkraftwerke, für die es zumindest in Deutschland laut den Beratern aber kaum noch geeignete Standorte gibt, oder die sogenannten großen Akku-Farmen. Lars Behr von Berylls: „Viel günstiger käme die V2G-Variante. Die mit speziellen Bezahlmodellen auch für die BEV-Nutzer eine attraktive Idee ist. Denn diejenigen, die ihre Akkus als Pufferspeicher zur Verfügung stellen, könnten mit diesem Service Geld verdienen.“

Das sei jedoch in den allermeisten Fällen Zukunftsmusik. Denn bislang sei weder die Mehrzahl der Battterieautos bidirektional ladefähig und damit für V2G vorbereitet, noch seien es die Ladestationen und Wallboxen. Auch die Netze müssten ertüchtigt werden, beispielsweise mit intelligenten Stromzählern (Smart-Meter), die sowohl den Stromverbrauch aus dem Netz wie die Rückspeisung bidirektional verarbeiten können. Wie bei der Durchdringung mit E-Fahrzeugen gibt es hier ebenfalls große Unterschiede in den von Berylls betrachteten Nationen.

Der „V2G-Score“ der Unternehmensberatung gibt nun an, inwieweit ein Land in der Lage ist, das V2G-Potenzial zu nutzen. Die wichtigsten Faktoren dafür sind die Einführung der intelligenten Stromzähler und der Anteil mit bidirektionaler Lademöglichkeit ausgerüstete E-Autos in der Flotte. Die Analyse zeigt, dass das V2G-Potenzial in den meisten Nationen nicht allein durch die Einführung intelligenter Stromzähler, sondern vor allem durch die Anzahl der verfügbaren V2G-fähigen Fahrzeuge begrenzt wird.

Die Studie zeigt laut den Autoren auch, dass Deutschland in Bezug auf die V2G-Bereitschaft deutlich hinter den führenden Playern zurückliegt. Vor allem die bisher sehr geringe Verbreitung von intelligenten Zählern hierzulande sei der Grund dafür. Nur etwa ein Prozent der Haushalte seien derzeit mit einem geeigneten Smart-Meter ausgestattet.

„Anfang 2023 trat immerhin ein Gesetz in Kraft, das eine nahezu flächendeckende Einführung intelligenter Zähler bis 2032 vorschreibt. Damit ist eine wichtige Entscheidung für die künftige V2G-Fähigkeit Deutschlands getroffen worden und für ein besseres Abschneiden beim nächsten Berylls V2G-Score“, heißt es.