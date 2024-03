Sixt meldet für 2023 Rekordumsatz, schwache E-Auto-Nachfrage belastet Ergebnis

Sixt hat 2023 erneut einen Rekordumsatz eingefahren, durch hohe Abschreibungen auf Elektroautos machte der Autovermieter jedoch deutlich weniger Gewinn. Wegen vorgezogener Verkäufe von E-Autos aus der Flotte sowie gestiegener Zinsen kündigte das Unternehmen für das laufende Quartal sogar rote Zahlen an. Im Gesamtjahr erwartet der Vorstand aber den dritten Umsatzrekord in Folge und einen Gewinn von 400 bis 520 Millionen Euro vor Steuern.

„Dank des Vertrauens unserer Kunden und der Leistung unserer Mitarbeitenden konnten wir einen erneuten Rekordumsatz und beim Ergebnis das zweitbeste Jahr unserer Unternehmensgeschichte erzielen. Wir haben in 2023 sowohl mit Blick auf die Geschäftszahlen als auch bei der Strategieumsetzung unsere ambitionierten Ziele erreicht“, so Alexander Sixt, Co-CEO der Sixt SE. „Unser Ergebnis ist umso bemerkenswerter in Anbetracht der sich im Jahresverlauf deutlich verschlechternden Marktbedingungen beim Thema E-Mobilität, einem steigenden Zinsniveau sowie fortgesetzter hoher Investitionen.“

Zu den verschlechterten Marktbedingungen zählt laut Sixt insbesondere das sich im Jahresverlauf 2023 außergewöhnlich „stark eingetrübte Umfeld“ für den Verkauf gebrauchter elektrischer Fahrzeuge. So seien beispielsweise in Deutschland Preise für solche Fahrzeuge im Laufe des vergangenen Jahres um mehr als 20 Prozent gefallen. Sinkende Restwerte für elektrische Fahrzeuge führten bei dem Unternehmen zu erhöhten Abschreibungen und Verlusten aus Fahrzeugverkäufen und somit zu einer Ergebnisbelastung in der Größenordnung von rund 40 Millionen Euro für 2023.

Zugleich habe die Nachfrage nach Elektromobilität insgesamt – davon zeugten nicht zuletzt die jüngsten Zulassungszahlen – vielerorts noch nicht die von der Politik gewünschte Dynamik entfaltet, heißt es von dem Vermieter. „Dies hat auch Sixt gespürt, und zwar trotz Investitionen in signifikanter Millionenhöhe in aufmerksamkeitsstarke Elektro-Marketingkampagnen und Investitionen in die Ladesäulen-Infrastruktur.“

Die geringere Nachfrage im Vergleich zu Verbrennern resultierte nach Einschätzung des Unternehmens in entgangenen Umsätzen „in substanzieller Höhe“. Sixt geht davon aus, dass das letzte Geschäftsjahr ohne diese beiden Effekte beim Thema E-Mobilität mit einem Gewinn vor Steuern oberhalb des Rekordjahres 2022 abgeschlossen worden wäre.

„Auch künftig werden elektrische Fahrzeuge Teil der Six-Flotte sein“, betont das Unternehmen. „Die konkrete Ausgestaltung der weiteren Entwicklung erfordert jedoch ein hohes Maß an Flexibilität. Der alles entscheidende Faktor ist, was Kunden in welchem Ausmaß nachfragen. Darüber hinaus spielt die Kostensituation eine Rolle, ebenso wie die (sich verändernden) langfristigen Strategien der Automobilhersteller, zu denen Sixt als Autovermieter letztlich ein nachlaufender Akteur ist.“