Sixt hält an Elektroauto-Ziel für Europa fest

Europas größter Autovermieter Sixt wendet sich der Elektromobilität zu. Während der US-Wettbewerber Hertz schon wieder von seiner vor nicht allzu langer Zeit beschlossenen Elektroauto-Offensive abrückt, peilt man bei dem deutschen Unternehmen weiter das zuletzt geäußerte Ziel an.

Sixt hat erklärt, bis zum Jahr 2030 seine E-Flotte auf 70 bis 90 Prozent in Europa bringen zu wollen. Dieses Ziel habe Bestand, sagte kürzlich ein Unternehmenssprecher der WirtschaftsWoche. „Wir wünschen uns weiterhin, diese Dimension in unserer europäischen Flotte bis 2030 zu erreichen.“

Die jüngsten Äußerungen von Sixt zur E-Mobilität kommen vor dem Hintergrund einer Strategiewende beim weltweit größten Automobilvermieter Hertz mit Sitz in den USA. Der Sixt-Konkurrent wollte eigentlich im großen Stil auch auf Elektroautos setzen. Das Unternehmen hatte dazu bereits reichlich Vollstromer bestellt, unter anderem bei Tesla, General Motors und Polestar. Doch in diesem Jahr legte Hertz den Rückwärtsgang ein: Es will ein Drittel seiner weltweiten Elektroauto-Flotte verkaufen. Der Erlös soll zum Teil in Verbrenner investiert werden. Man wolle damit das Angebot an die Nachfrage anpassen, so Hertz.

Sixt hat 2022 bekannt gegeben, bis 2028 100.000 Elektrofahrzeuge des chinesischen Herstellers BYD einzuflotten. Stromer von Tesla will das Unternehmen dagegen wegen der schwachen Restwerte nicht mehr in die eigene Flotte aufnehmen. Zuletzt gehörten rund 3000 Tesla dazu.

Die E-Mobiltäts-Strategie von Sixt umfasst neben Fahrzeugen in der Flotte Investitionen in die eigene Ladeinfrastruktur, den weitergehenden Ausbau der Sixt-App „zu einem Ökosystem für nachhaltige Mobilitätsangebote einschließlich des Zugangs zu Hunderttausenden von öffentlichen Ladepunkten“ sowie die Reduktion der CO2-Emissionen an den eigenen Stationen und Standorten „so schnell und so weit wie möglich“.