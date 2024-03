Berater: „Das klassische Vertriebsmodell stößt beim E-Auto an seine Grenzen“

Das klassische Vertriebsmodell stößt beim Elektroauto laut den Unternehmensberatern von Berylls an seine Grenzen. Restwerte von Gebraucht-Batteriewagen stürzten ab, Berylls empfiehlt daher ein „radikales Umdenken“.

2023 seien zwar 524.000 Batterie-Fahrzeuge neu zugelassen worden, am Jahresende sei der Bestand jedoch nur um 389.000 E-Autos gewachsen. Im Jahr 2022 seien 471.000 Batterie-Auto-Neuzulassungen registriert worden, der E-Auto-Bestand am Jahresende habe aber nur um 395.000 Einheiten zugenommen. Rund 211.000 junge Stromer seien in den beiden Vorjahren ins Ausland abgeflossen und fehlten nun für die Erreichung des 15 Millionen-E-Autos-bis-2030 Ziels der Bundesregierung. Für den deutschen Gebrauchtwagenhandel sei der Abfluss der Secondhand-E-Autos allerdings ein Segen.

Denn Batterie-Fahrzeuge verkauften sich als Gebrauchte kaum, so die Berater. Die Gründe seien vielschichtig, wie eine Berylls-Analyse zeige. Einmal stagniere die Nachfrage nach E-Autos generell auf breiter Front, bei Neu- und vor allem bei Gebrauchtwagen. Die wesentlichen Gründe seien hinlänglich bekannt: „hohe Preise für den Fahrstrom und für die Autos sowie Reichweiten, die meist noch nicht auf Höhe von Verbrennern sind“.

Die Batterie-Fahrzeuge, die mit durchschnittlich drei Jahren Haltedauer als Ex-Leasing- oder Abo-Autos, auf den Gebrauchtwagenmarkt kommen, kosteten als Neuwagen im Schnitt knapp 43.600 Euro. Ein durchschnittlicher dreijähriger gebrauchter E-Wagen mit 60.000 km Laufleistung habe in dieser Zeitspanne einen durchschnittlichen Wertverlust von 57 Prozent respektive 24.800 Euro erlitten. Nach Berylls-Berechnungen liegt der Wertverlust für ein durchschnittliches E-Auto um zwölf Prozent und damit rund 5600 Euro über einem vergleichbaren Benziner.

Christopher Ley, Partner bei Berylls: „Wir sehen in dieser Differenz einen Wert, der die ursprünglich ausgezahlte staatliche Förderung sogar übersteigt. Bei einem Zulassungsvolumen von 524.000 BEVs in Deutschland im Jahr 2023 und unter Annahme einer vergleichbaren Restwertkurven-Entwicklung in den nächsten drei Jahren, haben wir einen Wertverlust von 2,99 Milliarden Euro errechnet. Dies ist deutlich mehr als die rund 2,4 Milliarden Euro, die 2023 insgesamt als BAFA-Förderung gezahlt wurden.“

Diese hohe Summe werde sich perspektivisch nicht verringern, denn der Ausblick für die bestehende Secondhand-Flotte sei schlecht. Eine ähnliche Situation zeige sich nicht nur in Deutschland. Auch in Frankreich und vor allem in Großbritannien seien die Restwerte auf dem Weg nach unten. Lediglich in Spanien stürzten die Zahlen nicht ab, lägen allerdings ebenfalls deutlich unter den Summen, die sich mit Benzin- und Dieselmodellen erzielen lassen.

„Für aktuelle Batterie-Fahrzeug-Generation kaum Hoffnung am Gebrauchtwagenmarkt“

Neue Modelle, mit mehr Reichweite und zu günstigeren Preisen drängten auf den Markt und konkurrierten direkt mit den jungen Gebrauchten. Viele gebrauchte E-Autos seien große und teure SUV, sie fielen nicht in die Kategorie Massenmarkt, was sie für viele Gebrauchtkäufer uninteressant mache. Erschwerend komme der beginnende Preiskampf hinzu. Rabatte und Preissenkungen für Neuwagen ließen die Anschaffungskosten für einen Neuen an die für einen Gebrauchten heranschrumpfen. Nach Einschätzung der Berylls-Experten gibt es für die aktuelle Batterie-Fahrzeug-Generation kaum Hoffnung am Gebrauchtwagenmarkt. Hier könnten lediglich die immensen Verluste minimiert werden.

„Wir sehen an den stagnierenden – in manchen Ländern sinkenden – Zulassungszahlen von neuen Elektrofahrzeugen eine Abwartungshaltung bei privaten und professionellen Kunden wie Flotten und Vermietern. Und das obwohl die Hersteller aktuell teilweise massiv Neuwagen mit Preisnachlässen versehen. Es scheint, dass der noch nicht vollständig entwickelte Gebrauchtwagenmarkt einen Einfluss auf den Markt für neue Elektrofahrzeuge hat“, so Ley.

Für die Zukunft empfehlen die Fachleute um Ley die Vertriebsmodelle radikal zu verändern. Der Neuwagenverkauf sollte einem Multizyklus-Modell weichen. Hersteller oder Leasingfirmen müssten bestrebt sein, die Fahrzeuge auch in zweiter und dritter Hand selbst auszulasten. Damit müssten sie ihre Vertriebs-Incentivierungsmaßnahmen nicht mehr lediglich auf die Neuwagen ausrichten, sondern auf den gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge. Die massenhafte Vermarktung gebrauchter Fahrzeuge gehöre bislang jedoch nicht zur Kernkompetenz der Hersteller, sie würden dennoch schnell lernen müssen, damit umzugehen.

Ein positiver Nebeneffekt des langen Haltemodells sei der Zugriff des Herstellers auf alle im Auto verbauten Materialien. Vor allem die Batterie sei hier als Rohstoffquelle interessant. Gelange sie an ihr Lebensende, könne der Hersteller mit den darin enthaltenen Stoffen einen guten Teil der Recyclingvorgaben erfüllen, die ihm für die Batterieproduktion vom Gesetzgeber auferlegt sind.