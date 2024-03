BYD: „Es ist unser Ziel, ein europäisches Unternehmen zu werden“

BYD, der größte Elektroautobauer der Welt, beliefert seit einiger Zeit auch europäische Kunden. Im Gespräch mit der Automobilwoche äußerte der für die Region zuständige Manager ehrgeizige Pläne.

Der Konzern hat 2021 mit dem Verkauf von Autos in Europa begonnen, zunächst in Norwegen. Im letzten Jahr verkaufte BYD auf dem Markt 15.644 Autos, das sei „eine gute Zahl“, sagte Michael Shu. Man fange gerade erst in Europa an und entdecke, wie die Verbraucher hier auf die BYD-Technologie, -Produkte und -Dienstleistungen reagieren.

Europa habe anders als China und die USA mehrere Gesetzgebungen und Sprachen, was es ziemlich komplex mache. „Das wussten wir schon, bevor wir gestartet sind – und wir sind gekommen, um zu bleiben“, so der Manager. „Wir müssen unsere Verkäufe steigern, was Zeit in Anspruch nehmen wird, da wir verstehen müssen, wie wir die verschiedenen Vertriebskanäle nutzen können.“ Es gebe dabei Kanäle für private Käufer, Flotten, Leasingunternehmen und Autovermietungen, die berücksichtigt werden müssen. Darüber hinaus ändere sich die Bedeutung der Kanäle von Markt zu Markt „dramatisch“.

Für Europa insgesamt plane der Konzern, einen Marktanteil von fünf Prozent an den Verkäufen von Elektroautos zu erreichen, bevor die Produktion in einem geplanten Werk in Ungarn beginnt. Wenn BYD in Europa produziere, werde es „den Kunden näher sein, schnellere Lieferungen anbieten und die Menschen werden uns mehr vertrauen“. Es sei das Ziel, „ein europäisches Unternehmen zu werden, und nicht ein chinesisches Unternehmen, das in Europa Geschäfte macht“.

Lokale Produktion geplant

Die Produktion in Ungarn soll vor 2026 beginnen und ausschließlich Elektroautos mit in dem Land hergestellten Batteriepacks umfassen. Losgehen soll es mit einer Kapazität von 150.000 Einheiten pro Jahr, die auf 300.000 verdoppelt werden könnten.

Mit Blick auf die Positionierung am Markt sagte der Europa-Chef: „Unser Produkt ist Premium, unser Preis ist Mainstream. Deshalb nennen wir es erschwingliches Premium.“

BYD setzt auf ein traditionelles Vertriebsmodell mit Händlerpartnern. Was die Größe betrifft, so habe das Netzwerk „noch einen langen Weg vor sich“, um die Expansionspläne für Europa angemessen abzudecken, sagte Shu. Je nach Markt arbeite man entweder mit einem nationalen Vertriebsunternehmen (NSC), das direkt mit einzelnen Händlern kommuniziert, oder mit einem NSC, das mit einem großen Distributor zusammenarbeitet, der dann mit einzelnen Händlern kommuniziert. Einen Direktvertrieb werde es nicht geben.

Auf den aktuellen Preiskampf in Europa bei Elektroautos angesprochen sagte Shu, dass es hier „zu viel Überreaktion“ gebe. BYD halte die Preise so lange wie möglich stabil und nehme nur kleinere Anpassungen vor, wenn nötig, „da wir es für unfair halten, die Preise zu oft nach oben und unten anzupassen“. Allerdings haben auch die Chinesen ihre hier angebotenen Modelle um bis zu 17.255 Euro günstiger gemacht. Verfügbar sind die kompakten und mittelgroßen Modelle Atto 3, Dolphin und Seal sowie die Oberklasselimousine Han EV und das große SUV Tang EV.