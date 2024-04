VW-Chef: „Größter Veränderungsprozess in der Geschichte der Autoindustrie“

Der Volkswagen-Vorstand hat in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über die zuletzt weniger dynamisch als erwartet wachsende E-Mobilität gesprochen. Der Konzern halte an seinen Zielen fest, betonte Oliver Blume.

„Der Wechsel zum Elektroauto dauert in Europa länger, als viele Experten und wir das vor einigen Jahren unterstellt haben. Gleichzeitig halte ich wenig davon, bei Gegenwind die Flinte gleich ins Korn zu schmeißen“, sagte der Manager. „Wir erleben den größten Veränderungsprozess in der Geschichte der Automobilindustrie.“

Bisher würden vor allem technikaffine und umweltbewusste Kunden Elektroautos fahren. „Die sehen die Vorteile, denn E-Autos sind inzwischen technisch überlegen.“ Jetzt müsse man die breite Masse der Autofahrer überzeugen: „Mit guten Produkten, einem breiten Ladenetz, attraktiven Preisen und angemessenen Kosten mit dem richtigen Energiemix an erneuerbarem Strom.“ Aktuell seien noch viele Menschen skeptisch.

„Wir setzen weiterhin klar auf die Elektromobilität“, unterstrich Blume. Zwei Drittel der Konzerninvestitionen gingen in die Elektromobilität und neue Technologien. Die Strategie müsse aber flexibel sein. Rahmenbedingungen veränderten sich und die Entwicklung verlaufe in den Regionen unterschiedlich. In China entwickele sich die Elektromobilität „extrem schnell“. In Europa habe sich der Hochlauf aktuell verlangsamt, in den USA sei es regional unterschiedlich. Im Volkswagen-Konzern gebe es einen flexiblen Produktmix. Aktuell würden noch etwa neun von zehn Autos weltweit mit Verbrennungsmotor verkauft.

Forderungen an die Politik

Von der Politik forderte Blume „verlässliche und verbindliche Vorgaben“. Die Autoindustrie sei langzyklisch, könne nicht alle drei, vier Jahre ihre Entscheidungen infrage stellen. „Wir haben umfangreich investiert und arbeiten darauf hin, dass in Europa ab 2035 Neufahrzeuge zu 100 Prozent elektrisch angetrieben sein werden“, erklärte der Volkswagen-Boss. „Die Dekarbonisierung ist eine der wichtigsten Verantwortungen unserer Generation.“ Neben dem Setzen ehrgeiziger Ziele müssten aber auch die Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit diese realisiert werden können. Gleichzeitig seien die gestaffelten CO2-Ziele im Hochlauf „kontinuierlich zu überprüfen und realistisch anzupassen“.

Gute Produkte allein reichten nicht, sagte Blume. Es gebe weitere wichtige Faktoren mit Einfluss auf den Absatz von E-Autos, die man nicht allein in der Hand habe – wie die Strompreise, die Ladeinfrastruktur oder staatliche Förderungen. „Auch hier ist es eine Gemeinschaftsaufgabe von Wirtschaft und Politik, einen Beitrag zu leisten.“

Das Ziel der EU, dass der CO2-Ausstoß der Neuwagenflotte 2025 um 15 Prozent sinkt, ist nach Einschätzung von Blume und seinem Team „zu ehrgeizig, gemessen daran, wie sich die Elektromobilität aktuell in Europa entwickelt“. Man müsse am Langfristziel 2035 festhalten, gleichzeitig brauche es realistisch gestaffelte Ziele auf dem Weg dorthin.

Die Bundesregierung hat Ende 2023 abrupt die Elektroauto-Kaufprämie Umweltbonus eingestellt. Die Kunden von E-Autos sollten nach Meinung von Blume vorerst weiter unterstützt werden. Das könnte durch einen zeitlich befristeten Kaufzuschuss erfolgen oder auch eine temporäre Steuererleichterung. „Es könnte gestaffelt nach Kaufpreisen gemacht werden, um gerade bei niedrigen Preissegmenten Impulse zu setzen. Aktuell haben wir als Unternehmen diese Unterstützung übernommen.“

Volkswagen hat wie andere Hersteller auf das Aus des Umweltbonus mit eignen Prämien reagiert. Mittelfristig will das Unternehmen Elektroautos anbieten, die auch ohne Förderung oder Aktionen für viele attraktiv sind. „Wir werden 2026 mehrere E-Modelle in der Preisregion um die 25.000 Euro auf den Markt bringen. Von VW, Cupra und Skoda. Diese Modelle werden sehr attraktiv sein. Zudem prüfen wir, ein Modell für rund 20.000 Euro zu realisieren“, bekräftigte Blume. „Ich stehe dafür, dass Volkswagen auch eine gesellschaftliche Verantwortung hat, Mobilität in den Einstiegssegmenten anzubieten.“

In China bei E-Autos nicht „an der Tabellenspitze“

Der chinesische Markt ist sehr wichtig für viele deutsche Autohersteller. Unternehmen der Volksrepublik preschen nun aber mit eigenen Elektroautos voran und wollen im Heimatmarkt wie international zu führenden Anbietern werden. Die etablierten Autobauer werden nach den Worten Blumes mit der Umstellung auf E-Autos in Zukunft deutlich weniger Fahrzeuge in Asien verkaufen.

Der Volkswagen-Konzern könne in China mit seinen Elektroautos im Moment „an der Tabellenspitze nicht mithalten“. Das liege daran, dass man die Produktstrategie komplett habe überarbeiten müssen. Das Unternehmen sei in China nicht vorbereitet auf das starke Wachstum bei den E-Autos gewesen. Volkswagen wolle aber der erfolgreichste ausländische Autohersteller in dem Land bleiben und insgesamt unter den größten drei aller Hersteller sein.

„Die Konkurrenz durch viele neue Elektro-Hersteller ist groß in China. Wir sollten deshalb keine utopischen Erwartungen haben“, fügte Blume hinzu. „Wenn wir dauerhaft einen zweistelligen Marktanteil erreichen in einem stark wachsenden chinesischen Markt, ist das schon ein sehr ordentliches Ziel.“