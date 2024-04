Tesla: Doch kein Einsteiger-Elektroauto? Musk dementiert Bericht

Tesla hat für Mitte des Jahrzehnts ein neues Einsteiger-Elektroauto angekündigt. Das Kompaktmodell soll 25.000 Dollar vor Steuern kosten, hat CEO Elon Musk erklärt. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete kürzlich, dass die Arbeiten an der neuen Baureihe eingestellt wurden. Musk dementierte das allerdings.

Reuters schrieb, dass Tesla sein geplantes erschwinglicheres Elektroauto abgesagt habe und stattdessen die Entwicklung selbstfahrender Robotaxis auf derselben Plattform fortsetzen werde. Musk erklärte jedoch anschließend in einem Beitrag auf seiner Plattform X (früher Twitter), dass „Reuters (schon wieder) lügt“. Was er konkret damit meinte, sagte er nicht. Später ergänzte der Unternehmenschef: „Tesla-Robotaxi wird am 8.8. enthüllt.“

Der US-Elektroautobauer hat das erklärte Ziel, profitabel Elektroautos für den Massenmarkt in großen Stückzahlen zu verkaufen. Tatsächlich ist die Marke bereits der weltweit führende Anbieter von Pkw mit Batterieantrieb, das Portfolio fängt aber erst in der Mittelklasse an. Für das von der Marke verfolgte weitere große Wachstum gilt ein kompaktes E-Auto zum möglichst günstigen Preis als zentral.

Musk hatte zuletzt in Aussicht gestellt, dass der neue Einsteiger-Tesla für 25.000 Dollar im Jahr 2025 eingeführt wird. In den USA werden Autopreise vor Steuern angegeben, in Europa dürfte das Modell also mehr als die angekündigten umgerechnet 23.000 Euro kosten. Laut einer 2023 erschienenen Biografie über Musk, die auch Interviews mit dem CEO und Führungskräften enthält, plant er die Herstellung eines preiswerten Robotaxis und eines 25.000-Dollar-Elektroautos der Einstiegsklasse. Dafür arbeitet das Unternehmen an einer neuen E-Auto-Architektur.

Bereits vor einigen Jahren hat Tesla einen Entwurf für ein Kompakt-Elektroauto veröffentlicht (Artikelbild). Früheren Äußerungen nach könnte es zwei Modelle geben, jeweils eines in und speziell für China sowie in und für Europa entwickelt. Auch der deutsche Tesla-Standort soll später günstigere Elektroautos bauen.