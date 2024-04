Opel stellt neuen Frontera vor, auch als Elektroauto erhältlich

Opel zeigt die ersten Bilder des neuen, rund 4,40 Meter langen Frontera. Das SUV wird als Nachfolger des Crossland von Beginn an als Elektroauto erhältlich sein. Darüber hinaus können sich die Kunden für Frontera-Varianten mit 48-Volt-Hybrid-Technologie entscheiden.

„Mit seiner Mischung aus robustem Design, viel Platz, cleveren Lösungen und hocheffizienten Antrieben wird unser neuer Opel Frontera viele Kunden ansprechen, die mit ihrem Fahrzeug aus der Menge herausstechen wollen. Er ist das perfekte Auto für urbane Ballungszentren sowie deren Umgebung und bietet unseren Kunden ein erholsames, entspannendes Fahrerlebnis“, sagt Opel-CEO Florian Huettl.

Der neue Opel-Blitz im Zentrum des Opel Vizor-Markengesichts feiert mit dem Frontera seine Premiere bei einem Serienmodell. Der schwarze Vizor integriert LED-Scheinwerfer mit automatischem Fernlicht und den Opel-Blitz in einem Element. Die bekannte Flügelsignatur der Marke zeigt sich in einer moderneren Interpretation: Drei „Lichtblöcke“ werden durch Einsätze in Karosseriefarbe unterteilt.

Im Innenraum findet sich unter anderem das Opel-typische Pure-Panel-Cockpit mit zwei 10-Zoll-Displays und Multimedia-Infotainment. Für Kunden, die lieber ihr eigenes mobiles Gerät nutzen möchten, bietet der neue Frontera auf Wunsch eine Smartphone-Station: Sobald diese per App verbunden ist, wird das eigene Smartphone zur Bedieneinheit für das Infotainment des Frontera, die sich auch mit den Lenkradtasten steuern lässt.

Das Aufladen der eigenen mobilen Endgeräte gelingt via Wireless Charger sowie zwei USB-Anschlüssen vorne und zwei weiteren in der zweiten Reihe. Größere Geräte wie Tablets können in der Mittelkonsole aufbewahrt und mit einem flexiblen Band fixiert werden. Passagiere in der zweiten Reihe können die in den Rückenlehnen der Sitze von Fahrer und Beifahrer integrierten Smartphone-Taschen zur Aufbewahrung nutzen.

Mit aufgestellten Rücksitzen finden mehr als 460 Liter an Gepäck im Kofferraum Platz. Werden die Sitze umgeklappt, erhöht sich das Volumen auf bis zu 1.600 Liter. Noch flexibler wird der Frontera mit der im Verhältnis 60:40 teilbaren Rückbank, der zweite Ladeboden ist serienmäßig an Bord. Kunden, die noch mehr Gepäck mit auf Reisen nehmen wollen, wählen ihren Frontera mit optionaler Dachreling. So kann er noch mal mehr als 200 Kilogramm an Dachlast draufsatteln.

Opel verspricht unabhängig vom gewählten Antrieb mit der spezifischen Fahrwerksabstimmung ein hohes Maß an Fahrkomfort. Ein besonderes Augenmerk legten die Rüsselsheimer Ingenieure eigenen Angaben nach auf die optimale Karosseriekontrolle und das Opel-typische Fahrverhalten, auch bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn.

Preise und weitere technische Details sollen Mitte Mai bekannt gegeben werden, wenn der neue Frontera Weltpremiere feiert. Man kann aber von der Stellantis-Konzerntechnik in Form der 54-kWh-Batterie in Kombination mit 115 kW/156 PS-Elektromotor ausgehen. Die Markteinführung des neuen Frontera dürfte noch im Sommer 2024 erfolgen.