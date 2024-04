VW-Konzern hat 136.400 Elektroautos in Q1 2024 abgesetzt (-3 %)

Die Volkswagen Group hat ihre Auslieferungen im ersten Quartal 2024 um 3 Prozent auf 2,10 Millionen Fahrzeuge gesteigert. Wachstumstreiber waren vor allem China (+8 %), Südamerika (+14 %) und Nordamerika (+5 %). Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren legten um 4 Prozent auf 1,97 Millionen Einheiten zu und überkompensierten damit den leichten Rückgang um 3 Prozent auf 136.400 Fahrzeuge bei vollelektrischen Modellen (BEV).

Bei BEV konnten starke Zuwächse in China (+91 %) den Rückgang in Europa (-24 %) nicht vollständig ausgleichen. Die Elektroauto-Auftragseingänge in Westeuropa entwickelten sich allerdings von Januar bis März positiv, heißt es vom Konzern. „Es wurden mehr als doppelt so viele rein elektrische Modelle bestellt wie im Vorjahreszeitraum (+154 %), sodass der BEV-Auftragsbestand aktuell bei rund 160.000 Fahrzeugen liegt.“

In Europa lagen die Auslieferungen mit 906.700 Fahrzeugen auf Vorjahresniveau (-0,3 %). 74.400 Fahrzeuge davon hatten einen vollelektrischen Antrieb (-24 %). In Westeuropa wurden insgesamt 790.100 Fahrzeuge an Kunden übergeben (-1 %), davon 271.200 in Deutschland, dem Heimatmarkt des Konzerns (-1 %). In Zentral- und Osteuropa nahmen 116.600 Kunden ihr neues Konzernfahrzeug entgegen (+2 %).

In Nordamerika steigerte die Volkswagen Group ihre Auslieferungen um 5 Prozent auf 227.100 Fahrzeuge. 155.900 Konzernmodelle davon entfielen auf die USA (-2 %). Dort entschieden sich 13.200 Kunden für ein vollelektrisches Fahrzeug (-16 %).

In Südamerika übergab der Konzern 14 Prozent mehr Autos an Kunden als im Vorjahreszeitraum, insgesamt 118.500 Fahrzeuge. Besonders deutlich fiel der Zuwachs mit 26 Prozent in Brasilien aus, wo 93.500 Modelle ausgeliefert wurden.

Die Region Asien-Pazifik verzeichnete insgesamt ein Auslieferungsplus von 5 Prozent auf 764.800 Fahrzeuge. Wachstumstreiber war hier vor allem China, der größte Einzelmarkt des Konzerns. Dort stiegen die Auslieferungen trotz eines herausfordernden Marktumfelds um 8 Prozent auf 693.600 Fahrzeuge. Besonders starke Steigerungen verzeichneten hier die vollelektrischen Modelle mit einem Plus von 91 Prozent auf 41.000 Einheiten.

Die erfolgreichsten E-Auto-Konzernmodelle in Q1 2024: