Verband: EU braucht Millionen neuer Ladepunkte für Elektroautos

Die europäische Automobilbranche warnt davor, dass sich eine wachsende Diskrepanz zwischen der steigenden Anzahl von elektrischen Fahrzeugen und der Verfügbarkeit öffentlicher Ladeinfrastruktur abzeichnet.

Laut dem europäischen Automobilverband Acea sind die Verkäufe von Elektroautos in der EU zwischen 2017 und 2023 dreimal schneller gestiegen als die Installation neuer Ladestationen. Dies führe zu einer Kluft zwischen der erforderlichen und der zukünftig verfügbaren Anzahl öffentlicher Ladesäulen.

„Wir brauchen eine Masseneinführung von Elektroautos in allen EU-Ländern, um die ehrgeizigen CO2-Reduktionsziele Europas zu erreichen. Dies wird ohne die flächendeckende Verfügbarkeit von öffentlicher Ladeinfrastruktur in der gesamten Region nicht möglich sein“, so die Generaldirektorin des Acea Sigrid de Vries. „Wir sind sehr besorgt darüber, dass der Ausbau der Infrastruktur in den letzten Jahren nicht mit dem Absatz von batterieelektrischen Fahrzeugen Schritt gehalten hat. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass sich diese ‚Infrastrukturlücke‘ in Zukunft vergrößert – und zwar in einem viel größeren Ausmaß als von der Europäischen Kommission geschätzt.“

Im vergangenen Jahr wurden dem Verband zufolge EU-weit etwas mehr als 150.000 öffentliche Ladepunkte installiert (durchschnittlich weniger als 3.000 pro Woche), was einer Gesamtzahl von mehr als 630.000 entspricht. Laut der EU-Kommission sollten bis 2030 3,5 Millionen Ladepunkte installiert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten rund 410.000 öffentliche Ladepunkte pro Jahr (oder fast 8.000 pro Woche) installiert werden – fast das Dreifache der aktuellen jährlichen Installationsrate.

Der Acea schätzt jedoch, dass bis 2030 8,8 Millionen Ladepunkte benötigt werden. Um dies zu erreichen, müssten 1,2 Millionen Ladegeräte pro Jahr (oder über 22.000 pro Woche) installiert werden – das Achtfache der aktuellen jährlichen Installationsrate.

„Ein einfacher Zugang zu öffentlichen Ladestationen ist nicht ’nice to have‘, sondern eine wesentliche Voraussetzung für die Dekarbonisierung des Straßenverkehrs, zusätzlich zur Marktunterstützung und einem wettbewerbsfähigen Produktionsrahmen in Europa. Investitionen in die öffentliche Ladeinfrastruktur müssen dringend aufgestockt werden, wenn wir die Infrastrukturlücke schließen und die Klimaziele erreichen wollen“, mahnte de Vries.

Im Vergleich zu anderen EU-Ländern schneidet Deutschland in Bezug auf die Ladeinfrastruktur laut VDI Nachrichten noch vergleichsweise gut ab. Etwa zwei Drittel der in der EU vorhandenen Ladestationen sind demnach in drei Ländern konzentriert: in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden.

Es bestehe ein Zusammenhang zwischen einer gut ausgebauten Ladeinfrastruktur und den Verkaufszahlen neuer Elektroautos, so der Acea. Deutschland, Frankreich, die Niederlande und Italien gehörten jeweils zu den Top fünf der EU-Länder in Bezug auf die Anzahl neu verkaufter Elektroautos und die Verfügbarkeit von Ladepunkten.