Tesla-Chef Musk bekräftigt weitere Investitionen in „Supercharger“-Schnellladenetz

Tesla lässt im Rahmen einer Entlassungswelle laut Berichten auch das Team gehen, das für das international verbreitete „Supercharger“-Schnellladenetzwerk des US-Elektroautobauers verantwortlich ist. CEO Elon Musk betonte nun abermals, dass das Unternehmen weiter in Schnelllader investieren werde.

„Nur um es noch einmal zu wiederholen: Tesla wird in diesem Jahr weit über 500 Millionen Dollar für den Ausbau des Supercharger-Netzes ausgeben, um Tausende NEUE Ladestationen zu schaffen“, so Musk auf X (früher Twitter). „Das ist nur für neue Standorte und Erweiterungen, ohne die Betriebskosten zu berücksichtigen, die viel höher sind.“

Tesla entlässt Insidern nach das Team um Rebecca Tinucci, das für die Supercharger zuständig ist. Ihr Team besteht aus rund 500 Beschäftigten, von denen offenbar die meisten gehen müssen. Weitere Führungskräfte müssen Berichten zufolge das Unternehmen verlassen, darunter der Leiter des Fahrzeugprogramms und ein Großteil des Teams für Politik und Geschäftsentwicklung.

Zusätzlicher Inhalt:Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von X (früher Twitter).

Mehr erfahren Inhalt laden

„Hoffentlich machen diese Maßnahmen deutlich, dass wir bei der Personal- und Kostenreduzierung absolut hart bleiben müssen“, soll Musk in einer E-Mail an leitende Angestellte geschrieben haben. „Während einige der Führungskräfte dies ernst nehmen, tun die meisten dies noch nicht.“ Tesla hat in Q1 2024 erstmals seit fast vier Jahren einen Rückgang bei den Auslieferungen verbucht. Der Grund dafür ist unter anderem der starke Wettbewerb in China, aber insbesondere auch die in einigen Märkten schwächelnde Nachfrage nach Elektroautos.

Laut Teslas aktuellem Quartalsbericht gehören die Supercharger zu den Bereichen, in die der Konzern investieren will. Auf X hatte Musk schon kurz nach den Berichten über die Entlassungen von Supercharger-Verantwortlichen mitgeteilt: „Tesla plant nach wie vor den Ausbau des Supercharger-Netzes, allerdings in einem langsameren Tempo für neue Standorte und mit einem stärkeren Fokus auf 100 % Betriebszeit und den Ausbau bestehender Standorte.“

Das Supercharger-Netz ist laut Tesla die größte Schnellladeinfrastruktur weltweit und das umfangreichste öffentliche Schnellladesystem in Europa. Derzeit gebe es in 30 europäischen Ländern mehr als 14.000 Supercharger an über 1.100 Standorten. In Deutschland stünden mehr als 3600 Supercharger an über 200 Standorten zur Verfügung. Über 99 Prozent des Netzes seien mittlerweile für Nicht-Tesla-Fahrzeuge zugänglich und in naher Zukunft würden weitere Supercharger hinzukommen, hieß es vor Kurzem.