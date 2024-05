Renault 5 kann ab 31. Mai in den ersten beiden Versionen bestellt werden

Der neue Elektro-Kleinwagen Renault 5 E-Tech Electric wird laut den Franzosen ab 2025 in fünf Ausstattungen erhältlich sein: Five, Evolution, Techno, Iconic Five und als Sondermodell Roland-Garros. Als erste Versionen sollen noch diesen Monat Techno und Iconic Five bestellbar sein. Ab 2025 sollen die Bestellungen auf alle Versionen ausgeweitet werden.

Der Renault 5 E-Tech Electric wird mit zwei Lithium-Ionen-Akkupacks ausgeliefert. Die „Comfort-Range“-Batterie, mit der die ersten bestellbaren Fahrzeuge in den Ausstattungen Techno und Iconic Five ausgerüstet sind, verfügt über 52 kWh Speicherkapazität für eine Reichweite von bis zu 410 Kilometern nach WLTP. Hinzu kommen unter andrem ein Elektromotor mit 110 kW (150 PS) Leistung für eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in unter acht Sekunden, ein 11-kW-Wechselstrom-Ladegerät mit V2L-Funktion zum Laden eines anderen Elektrogeräts am Fahrzeug und ein 100-kW-Gleichstrom-Bordladegerät. Letzteres kann an Schnellladestationen in 30 Minuten die Batterie von 15 auf 80 Prozent füllen.

Die später verfügbar werdende „Urban-Range“-Batterie hat eine Speicherkapazität von 40 kWh für eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern. Der Renault 5 E-Tech Electric mit diesem Akkupaket startet laut dem Hersteller ab 2025 zu einem Einstiegspreispreis von 24.900 Euro. Den Preis für die schon in diesem Jahr angebotenen Versionen verrät Renault noch nicht.

Die Inhaber des „R5 R-Passes“ sind die Ersten, die den Renault 5 E-Tech Electric Techno und Iconic Five Comfort Range bestellen können. Sie werden beim Kauf ihres R5 R-Passes von dem Renault-Händler ihrer Wahl kontaktiert und haben dann zehn Tage (bis einschließlich 30. Mai) Zeit, ihr Elektroauto zu konfigurieren und zu bestellen. Am 31. Mai folgt dann der offizielle Bestellstart, ebenfalls für die Versionen Techno und Iconic Five mit 52-kWh-Batterie.

Zum Marktstart des Fahrzeugs können die Kunden aus fünf Farben wählen: Pop Yellow!, Pop Green!, Nacht-Blau, Perlmutt-Weiß und Black Pearl-Schwarz. Zudem können sie für ihren Renault 5 E-Tech Electric auf ein diverse Accessoires umfassendes Zubehörsortiment zugreifen. Hierzu zählen die Personalisierungsoptionen für das Dach und die Vordertüren in zwei Versionen mit jeweils zwei Farben: „numbeR5“ in Rot oder Schwarz, „unlimited 5“ in Gold und Silber.

„Im Innenraum finden sich 19 Liter an Staumöglichkeiten, die sich mit 3D-gedrucktem Zubehör aus dem Werk in Flins leicht konfigurieren und individuell gestalten lassen“, wirbt Renault. Das neue kleine Elektroauto ist außerdem mit einem speziellen geflochtenen Weidenkorb für frische Baguettes vom Bäcker erhältlich. „Für Raffinesse sorgt außerdem der individuell gestaltbare Griff des E-Pop-Schalthebels“, so die Franzosen.

Die beiden zum Marktstart bestellbaren Versionen Techno und Iconic Five verfügen serienmäßig auch über Klimaautomatik, 18-Zoll-Räder „Techno“ und „Chrono“. Hinzu kommen Rückfahrkamera, adaptiver Tempopilot und zwei horizontale Displays: ein digitales 10-Zoll-Fahrerdisplay und ein 10,1-Zoll-Zentralmonitor für das Multimediasystem OpenR Link mit integriertem Google. Dieses umfasst auch einen für Elektrofahrzeuge konzipierten Routenplaner.