Habeck wirbt bei Northvolt für weitere Akkufabrik

Die deutsche Regierung hätte es gerne, dass das schwedische Batteriezellen-Start-up Northvolt eine zweite große Fabrik im Norden des Landes hochzieht. Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte laut der Nachrichtenagentur Bloomberg bei einer Wirtschaftskonferenz in Bad Saarow, dass Northvolt im nordöstlichen Mecklenburg-Vorpommern eine Zwillingsfabrik zu der im Bau befindlichen Anlage in Heide errichtet.

Habeck verwies auf die Investitionen anderer Unternehmen in die Batterieproduktion, wie die der BASF SE in Schwarzheide und der Volkswagen AG in Zwickau. „Vielleicht ist es auch möglich, den Zwilling der Northvolt-Investition in Heide nach Mecklenburg-Vorpommern zu holen“, sagte er.

Ostdeutschland sehe zunehmend Investitionen in die Technologiebranche, unterstrich der Minister. „Tesla in Brandenburg. Die neuen Halbleiteransiedlungen sind fast ausschließlich im Osten, mit Intel, TSMC, Infinion, Global Foundries und den Clustern, die sich um sie herum bilden und zur Bildung weiterer Netzwerke führen.“

Die Bauarbeiten für das Northvolt-Werk in Heide haben im März begonnen. Ab 2026 will das Unternehmen in Schleswig-Holstein Batteriezellen für Elektroautos herstellen. Durch die 4,5 Milliarden Euro teure Investition sollen 3.000 Arbeitsplätze in der Region entstehen.

Northvolt baut die Fabrik auf einer Fläche von 110 Hektar in den Gemeinden Lohe-Rickelshof und Norderwöhrden. Bund und Land fördern das Projekt direkt mit rund 700 Millionen Euro. Hinzu kommen Garantien über weitere 202 Millionen Euro. Von den Fördermitteln entfallen etwa 564 Millionen Euro auf den Bund und bis zu 137 Millionen Euro auf das Land.

Die deutsche Fabrik „Northvolt Drei“ soll nach dem Endausbau im Jahr 2029 pro Jahr Batteriezellen in einer Größenordnung von 60 GWh produzieren. Northvolt will die nach eigenen Angaben „grünste Batterie der Welt in Serie“ fertigen. Das Unternehmen plant mit weiteren Standorten, nach aktuellem Stand in Schweden und Polen sowie in den USA und in Kanada.

Northvolt hat nach eigenen Angaben einen Auftragsbestand von mehr als 50 Milliarden Dollar. Kunden sind der Volkswagen-Konzern, BMW, Scania und Volvo Cars.