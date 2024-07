Porsche: 51 Prozent weniger Taycan im ersten Halbjahr 2024 ausgeliefert

Porsche hat zwischen Januar und Juni weltweit 155.945 Fahrzeuge an Kunden übergeben. Das entspricht einem Rückgang von sieben Prozent gegenüber dem Ergebnis im ersten halben Jahr 2023.

Mit dem Cayenne, Panamera, Macan, Taycan und 911 aktualisiere man aktuell fünf seiner sechs Modellreihen. Die damit verbundenen Übergänge seien komplex und führten in einzelnen Märkten und Modellreihen vorübergehend zu Angebotslücken, so der Sportwagenhersteller.

In Europa (ohne Deutschland) konnte Porsche mit 38.611 ausgelieferten Fahrzeugen im ersten Halbjahr ein Plus von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum erzielen. Im Heimatmarkt Deutschland stieg die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge um 22 Prozent. Insgesamt wurden 20.811 Einheiten an Kunden übergeben.

In China lieferte die Marke von Januar bis Juni 29.551 Fahrzeuge aus, ein Rückgang von 33 Prozent. Wesentliche Gründe hierfür blieben die weiterhin angespannte wirtschaftliche Lage im chinesischen Markt und der Fokus auf einen wertorientierten Absatz, heißt es. In Nordamerika lieferte Porsche 39.558 Fahrzeuge an Kunden aus, das bedeutet ein Minus von sechs Prozent. In den Übersee- und Wachstumsmärkten wurden 27.414 Fahrzeuge an Kunden übergeben. Damit liegt diese Region auf dem hohen Vorjahresniveau.

Neuer Elektro-Macan bei Kunden beliebt

Mit 54.587 Einheiten verzeichnet das große SUV Cayenne die meisten Auslieferungen im ersten Halbjahr (+16 %). Das Mittelklasse-SUV Macan ging an 39.167 Kunden – ein Minus von 18 Prozent, was vor allem mit dem Modellwechsel in vielen Märkten zusammenhängt. Detlev von Platen, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der Porsche AG: „Die neue vollelektrische Generation des SUV verzeichnet einen sehr erfreulichen Auftragseingang. Die ersten Fahrzeuge werden im Laufe der zweiten Jahreshälfte an Kunden übergeben.“

Die Sportwagen-Ikone 911 wurde weltweit 28.212 Mal ausgeliefert (+8 %). Die Luxuslimousine Panamera ging an 13.255 Kunden (-25 %). Auch dieser Rückgang erkläre sich mit dem aktuellen Modellwechsel, so Porsche. Gleiches gelte für das als Sportlimousine und Kombi erhältliche Elektroauto Taycan: Im ersten Halbjahr hätten 8.838 Kunden ein Exemplar in Empfang genommen (-51 %). Allerdings will Porsche laut Berichten wegen sinkender Nachfrage die Taycan-Produktion kürzen. Die kleinen Verbrenner-Sportwagen 718 Boxster und 718 Cayman kamen auf 11.886 Auslieferungen, was einem Wachstum von 8 Prozent entspricht.

„Wir bringen 2024 das stärkste Porsche-Produktportfolio aller Zeiten auf die Straße. Dabei setzen wir unverändert auf einen Dreiklang der Antriebe: vollelektrische Fahrzeuge, effiziente Plug-in Hybride und emotionale Verbrenner“, so von Platen. „Mit diesem Dreiklang sehen wir uns für die Zukunft gut aufgestellt. Unabhängig von den Präferenzen und Entwicklungen in den einzelnen Weltregionen bieten wir all unseren Kundinnen und Kunden ein attraktives Angebot.“