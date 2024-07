Neuer Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid ist bislang stärkster Serie-Panamera

Der neue Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid ist der bislang stärkste in Serie gebaute Panamera. Sein V8-Biturbo leistet 441 kW (599 PS), die Leistung der in das Gehäuse und in den Kühlkreislauf des PDK integrierten E-Maschine beträgt 140 kW (190 PS). Die Systemleistung wurde gegenüber dem Vorgänger um 75 kW (102 PS) auf 575 kW (782 PS) gesteigert, das Systemdrehmoment um 150 auf 1.000 Nm.

Der Panamera Turbo S E-Hybrid beschleunigt in 2,9 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 325 km/h. Dies entspricht einer Verbesserung um 25 km/h und 0,5 Sekunden.

Der Hybrid-Antriebsstrang ermöglicht im Vergleich zur Vorgängergeneration eine größere elektrische Reichweite, schnelleres Laden und laut Porsche ein agileres Ansprechverhalten. Mit einer Kapazität von 25,9 kWh (brutto) speichert die Hochvoltbatterie 45 Prozent mehr Energie als die des Vorgängers. Dies resultiert beim stärksten Panamera in einer elektrischen Reichweite von bis zu 88 Kilometern gemäß WLTP. An einer geeigneten Stromquelle lädt der 11-kW-Bord-AC-Lader die Batterie in rund zwei Stunden und 39 Minuten von null auf 100 Prozent.

Porsche unterstreicht die Rolle der Turbo-Modelle als Spitze der Baureihe mit einem eigenständigen Heckunterteil sowie einem spezifischen Bugteil in Wagenfarbe. Am Heck runden in Dunkelbronze verchromte Endrohre das Bild ab. Zum Serienumfang beim Turbo S E-Hybrid gehört zudem die Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) mit gelb lackierten Bremssätteln.

Vor seiner Markteinführung hat der neue Panamera Turbo S E-Hybrid eine Bestzeit aufgestellt: Porsche-Testfahrer Lars Kern absolvierte eine Runde (20,832 Kilometer) auf der Nürburgring-Nordschleife in 7:24,172 Minuten. „Mit dieser notariell beglaubigten Zeit holt sich Porsche den Rekord für die schnellste Oberklasse-Limousine mit Verbrenner und Hybrid in der offiziellen Rangliste der Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG zurück“, freuten sich die Schwaben.

Porsche stattet das Spitzenmodell der Panamera-Baureihe serienmäßig mit dem Aktivfahrwerk Porsche Active Ride aus. Dieses Fahrwerk ist an ein Hochvoltsystem mit 400V gekoppelt und daher nur in Panamera-Modellen mit E-Hybridantrieb technisch darstellbar. Jeder Stoßdämpfer verfügt über eine elektrisch betriebene Hydraulikpumpe, die aktiv Kräfte in Zug- oder Druckrichtung aufbaut. „Auf diese Weise kompensiert das Fahrwerk Karosseriebewegungen nahezu vollständig und hält das Fahrzeug bei dynamischen Fahrmanövern in der Waagerechten“, heißt es.

Zur Ausstattung des Panamera Turbo S E-Hybrid gehören außerdem alle fahrdynamischen Regelsysteme, die Hinterachslenkung, die Porsche Ceramic Composite Brake mit 440 Millimeter großen Bremsscheiben vorne und 380 Millimeter Durchmesser hinten, sowie ein Bose-Soundsystem.

Der Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid ist ab sofort als Sportlimousine ab 229.400 Euro bestellbar. Die Executive-Variante des Panamera Turbo S E-Hybrid mit langem Radstand wird marktspezifisch angeboten. Die Auslieferungen in Deutschland sollen im Herbst 2024 starten.