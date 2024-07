Dacia: Kostenloser Strom für 25.000 Kilometer beim neuen Spring

Dacia will Deutschlands günstigstes Elektroauto noch attraktiver machen: Wer bis zum 30. September 2024 einen Kaufantrag für den neuen Spring in Verbindung mit einem unterschriebenen Leasing- oder Finanzierungsvertrag abschließt, erhält die Stromkosten für die ersten 25.000 Kilometer Laufleistung gemäß Vertragsbedingungen gutgeschrieben. Das entspricht laut Dacia einem Vorteil von 1.471,69 Euro.

Der Spring kostet in der demnächst startenden zweiten Generation in Deutschland regulär ab 16.900 Euro – und ist damit deutlich günstiger als das zuletzt für 22.750 Euro angebotene Auslaufmodell. Das neue Modell ist erstmals in den drei von den anderen Baureihen der Marke bekannten Ausstattungsvarianten erhältlich: Essential, Expression und Extreme. Der jüngste Spring zeigt die neue Dacia-Designsprache, die mit der neuen Generation des Duster vorgestellt wurde.

Die 48 kW/65 PS starke Motorisierung, nun ab der Ausstattungslinie Expression erhältlich, beschleunigt in weniger als 14 Sekunden von null auf 100 km/h. Der neue Spring mit 33 kW/44 PS ist in den Ausstattungsvarianten Essential und Expression bestellbar. Hier ist der Sprint auf Tempo 100 in knapp 19 Sekunden erledigt.

Die Energie kommt aus einer 26,8-kWh-Hochvoltbatterie, die für eine Reichweite von über 220 Kilometern mit allen Versionen sorgt. Dank seines moderaten Leergewichts von 984 Kilogramm und des effizienten Antriebsstrangs begnügt sich der neue Spring laut Dacia durchschnittlich mit 14,6 kWh/100 km nach WLTP.

Der neue Spring bietet serienmäßig ein 7-kW-Wechselstrom-Ladegerät, das die Batterie in weniger als elf Stunden an einer Haushaltssteckdose oder in vier Stunden an einer 7-kW-Wallbox von 20 Prozent auf 100 Prozent aufladen kann. Optional ist ein 30-kW-Gleichstromladegerät erhältlich, das eine Schnellladung von 20 Prozent auf 80 Prozent in 45 Minuten erlaubt.