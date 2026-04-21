VW Nutzfahrzeuge gewährt Elektro-Rabatt von bis zu 10.000 Euro

Volkswagen Nutzfahrzeuge bietet seine Elektro-Modelle in Deutschland bis zum 29. Mai mit einer Sonderprämie von bis zu 10.000 Euro an. Je nach Produkt profitieren Kunden damit von einem Nachlass im Umfang von 5800 bis 10.000 Euro. Das gilt für private wie geschäftliche Einzelkunden. Die Rabatte sind nur bei Erstzulassungen bis zum 31.12.2026 erhältlich.

Privatkunden dürften vor allem am elektrischen Kleinbus ID. Buzz mit bis zu 6000 Euro Sonderprämie und der e-Caravelle mit bis zu 6700 Euro Nachlass interessiert sein. Sie können auch von der angekündigten Elektroauto-Förderung des Bundes profitieren, wenn sie die Voraussetzungen dafür erfüllen. Die Höhe der staatlichen Förderung ist nach Einkommen gestaffelt und hängt zudem von einem Kinderbonus ab.

Eher an Gewerbekunden richtet sich der elektrische Kastenwagen ID. Buzz Cargo mit bis zu 6600 Euro Rabatt. Aus der T7-Baureihe gibt es für den e-Transporter Kombi bis zu 5800 Euro Sonderprämie. Bei den Varianten e-Transporter Kastenwagen und Pritschenwagen ist der Nachlass bis zu 10.000 Euro hoch.

Bei der Aktion unter dem Motto „Große Prämien brauchen Platz“ werden die Rabatte auf „vorrätige Neufahrzeuge ohne Zulassung aus dem Herstellerlager“ gewährt. Für individuell konfigurierte Neufahrzeuge gibt es demnach keinen Nachlass. Die Art der Bezahlung (Barkauf, Leasing oder Finanzierung) spielt bei der Sonderprämie keine Rolle. Großabnehmer und Sonderkunden sind von der Aktion ausgenommen.