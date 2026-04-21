VW Nutzfahrzeuge gewährt Elektro-Rabatt von bis zu 10.000 Euro

Volkswagen Nutzfahrzeuge bietet seine Elektro-Modelle in Deutschland bis zum 29. Mai mit einer Sonderprämie von bis zu 10.000 Euro an. Je nach Produkt profitieren Kunden damit von einem Nachlass im Umfang von 5800 bis 10.000 Euro. Das gilt für private wie geschäftliche Einzelkunden. Die Rabatte sind nur bei Erstzulassungen bis zum 31.12.2026 erhältlich.
Privatkunden dürften vor allem am elektrischen Kleinbus ID. Buzz mit bis zu 6000 Euro Sonderprämie und der e-Caravelle mit bis zu 6700 Euro Nachlass interessiert sein. Sie können auch von der angekündigten Elektroauto-Förderung des Bundes profitieren, wenn sie die Voraussetzungen dafür erfüllen. Die Höhe der staatlichen Förderung ist nach Einkommen gestaffelt und hängt zudem von einem Kinderbonus ab.
Eher an Gewerbekunden richtet sich der elektrische Kastenwagen ID. Buzz Cargo mit bis zu 6600 Euro Rabatt. Aus der T7-Baureihe gibt es für den e-Transporter Kombi bis zu 5800 Euro Sonderprämie. Bei den Varianten e-Transporter Kastenwagen und Pritschenwagen ist der Nachlass bis zu 10.000 Euro hoch.
Bei der Aktion unter dem Motto „Große Prämien brauchen Platz“ werden die Rabatte auf „vorrätige Neufahrzeuge ohne Zulassung aus dem Herstellerlager“ gewährt. Für individuell konfigurierte Neufahrzeuge gibt es demnach keinen Nachlass. Die Art der Bezahlung (Barkauf, Leasing oder Finanzierung) spielt bei der Sonderprämie keine Rolle. Großabnehmer und Sonderkunden sind von der Aktion ausgenommen.
Kommentare
Die Wahrheit meint
Entfernt. Bitte verfassen Sie konstruktive Kommentare. Danke, die Redaktion.
Jörg2 meint
Die nächstgelegene Nutzfahrzeug-NL von VW steht brechend voll mit BUZZ&Co (Neuwagen) im Langzeitbestand.
Wird nur noch übertroffen von den gewerblichen Leasingrückläufern dieser Fahrzeuge.
Laut Mitarbeiter dermaßen totes Kapital.
MK meint
@Jörg2:
Dann sagen Sie doch mal, welcher Standort das genau sein soll?
Hier bei uns in Hessen laufen die Dinger scheinbar super.
Tt07 meint
Achtung: „Resterampe ID.Buzz“ die Erste
Fred Feuerstein meint
Ist doch klar, wenn die Fahrzeuge erfolgreich wären, dann bräuchte man nicht so einen Rabatt in der Größenordnung. Aber die Absatzziele wurden ja sowieso schon massiv verfehlt. In den USA ist das Fahrzeug nahezu unverkäuflich und auch sonst ist man weit von den Zielen entfernt. Das Fahrzeug wird auf jeden Fall keinen Nachfolger bekommen.
MK meint
@Fred Feuerstein:
Wie kommen Sie zu diesen Behauptungen?
Also mal zu den Fakten:
– Die Verkaufszahlen 2025 lagen ungefähr doppelt so hoch wie 2024.
– Ja, VW hat mal absurd hohe Absatzziele verkündet…allerdings kann der ID.Buzz weltweit auch nur auf einer Linie in Hannover gebaut werden. Diese kann die von VW behaupteten Absatzziele nicht mal bei 3-Schichtproduktion erreichen.
– Der ID.Buzz hat sich 2025 auf jeden Fall deutlich besser verkauft als das auf der anderen für die gleiche Kapazität ausgelegten Hannoveraner Linie produzierten Multivan/Caravelle (die Verkäufe des ID.Buzz liegen über 50% höher als die von Multivan/Caravelle zusammen)…demnach müssten dessen Diesel-/Benziner-Varianten Ihrer Logik nach ja dann auch eingestellt werden? Was soll man denn dann produzieren, wenn man Benziner, Diesel und Elektro wegen Erfolglosigkeit einstellt? Also: Die mangelhafte Auslastung des Werks Hannover liegt nicht daran, dass sich der ID.Buzz schlecht verkaufen würde, sondern daran, dass man den Transporter als ehemals meistverkauftes Modell aus dem Werk herausgenommen hat ohne für Ersatz zu sorgen…besagten Transporter aus der Türkei gibt es übrigens wie auch den Caravelle aus Hannover ebenfalls vollelektrisch. Wahrscheinlicher als Ihre Prognose wäre also den Verkaufszahlen nach, dass der Multivan eingestellt wird und Transporter und ID.Buzz übrig bleiben.
Damit zur Höhe des Rabatts: Dieser liegt vollkommen im Rahmen dessen, was bei VW auch für alle anderen Modelle üblich ist (rund 15%, wenn man Sonderausstattungen wählt, auch teils deutlich darunter).
Fred Feuerstein meint
Ich halte mich lieber an Fakten als an Behauptungen:
ecomento Artikel vom 11.12.2025
„Bei der Einführung des ID. Buzz im Jahr 2022 ließ Volkswagen verlauten, man wolle davon in Hannover ab 2024 130.000 Einheiten pro Jahr bauen.“
ecomento Artikel vom 15.01.2026
„60.700 Kunden wurde ein Exemplar übergeben.“
In den USA wurde ein hohes Absatzpotential gesehen, da verkauft sich der Billigheimer so gut wie gar nicht.
Und natürlich ist der Rabatt eine Verkaufsfördermaßnahme um den mauen Absatz zu steigern.
CaptainPicard meint
Irgendwie werde ich aus solchen Aktionen nicht ganz schlau. Verkaufen sie den Buzz jetzt also mit Verlust oder haben sie ihn bisher mit absurd hoher Marge verkauft?
MK meint
@CaptainPicard:
Der ID.Buzz startet mit 79 kWh-Akku inkl. Überführung ohne jegliches Extra bei rund 64.000 €. 10.000 € Rabatt sind also gut 15% Rabatt und entsprechen dem, was man bei VW eigentlich seit Jahrzehnten immer bekommt, egal bei welchem Modell mit egal welcher Antriebstechnologie.
Es ist also nur der übliche Rabatt, den man immer bekommt, wenn man zum Händler geht und den Preis verhandelt.
Fred Feuerstein meint
Es gibt da so einen Kommentator der erzählt immer etwas davon: „Jedes Fahrzeug bei Volkswagen hat eine Bestellung“ Wie kann es dann zu so etwas kommen: „„vorrätige Neufahrzeuge ohne Zulassung aus dem Herstellerlager“ Stehen die etwa auf Halde?
David meint
Mein Tipp: du liest einfach mal den Beitrag, bevor du deinen Unsinn dazu verzapfst. Dann lernst du ganz schnell, es ist Bestellware. Die Autos sind nicht da, sie werden erst noch gebaut. Wenn du von der Halde kaufen möchtest, dann musst du zu einem anderen Hersteller, der alleine letzten Monat 50.000 wieder neu dazu geschoben hat…nur hat der weder was mit Design noch etwas mit Platz.
Fred Feuerstein meint
Ich zitiere wörtlich aus dem Artikel“„vorrätige Neufahrzeuge ohne Zulassung aus dem Herstellerlager“ Vielleicht kannst du damit etwas anfangen, ich vermute jedoch nicht…
F. K. Fast meint
Es gibt noch eine dritte Möglichkeit: es gab bisher schon solche Rabatte, nur werden sie jetzt marketingtechnisch durch die Presse öffentlich.
MK meint
@Fred Feuerstein:
Für wie viele Fahrzeuge gilt der hier angepriesene Rabatt denn, also wie viele Fahrzeuge befinden sich denn in diesem „Herstellerlager“? Sind das 5.000? Oder vielleicht nur 5? Dass ein Hersteller Lockangebote macht, die durch da Kleingedruckte so limitiert sind, dass kaum jemand davon profitiert…
Außerdem gibt es immer Fahrzeuge, die beim Händler stehen bleiben: Als ich mein Auto beim Händler (der auch VW Nutzfahrzeuge anbietet…) bestellt habe, musste ich keine Anzahlung leisten, keine Bonitätsauskunft liefern und keiner Schufa-Überprüfung zustimmen. Einzige Bedingung war nur, dass ich den vollen Betrag überweise, nachdem der Händler mir mitgeteilt hat, dass das Auto bei ihm auf dem Hof steht und ich das Auto erst ausgehändigt bekomme, wenn er den Zahlungseingang vermerkt hat. Bei so einer Politik wird es immer Fälle geben, wo jemand einen verbindlichen Vertrag unterschreibt, das Auto dann aber doch nicht bezahlen kann/will…und schon hat man wieder einen Lagerwagen und eventuell zusätzlich gewährte Rabatte (die bis zu 10.000 € werden ja vom Listenpreis gewährt und nicht von dem Niveau aus, dass der eigentliche Kunde herausgehandelt hatte…) wird der Händler/VWN versuchen, vom eigentlichen Kunden einzuklagen.
MK meint
Also ein klassisches Lockangebot mit Rabatten, die man so oder so bekommen hätte?
Weil sind wir mal ehrlich: Die Zahl verfügbarer, nicht zugelassener Lagerwagen dürfte grade bei dem elektrischen Caravelle, der schon so ein absolutes Nischenmodell ist, sehr überschaubar sein…und wer feststellt, dass ein lagernder ID.Buzz, der wahrscheinlich nicht mit Mindestausstattung kommt und im Listenpreis über 80.000 liegt, dann immer noch gute 70.000 € kostet, wird sicher doch noch mal in den Konfigurator gehen und schauen, ob er für den gleichen Preis das Fahrzeug nicht auch mit Wunschausstattung bekommt…und da 10% bis 15% bei VW eigentlich immer drin sind, wahrscheinlich auch mit dem gleichen Rabatt auf den Listenpreis.
Für mich also wirklich wieder ein Thema geschickten Marketings ohne Nutzen für den Kunden: Die Pressemitteilung wird für VW kostenlos verbreitet, lockt potentielle Kunden in die Autohäuser und auf die Website und da verkauft man den Leuten dann das gleiche Fahrzeug zum gleichen Preis wie man es sonst auch getan hätte.
David meint
Man weiß natürlich nicht, ob nicht z.B. ein Großauftrag geplatzt ist und, sagen wir mal, 200 Pritschenwagen verfügbar sind. Für den ID.Buzz, und um den soll es hier ja gehen, gibt es solche Fahrzeuge jenseits von Einzelfällen jedenfalls nicht. Da werden jetzt gerade die wartenden Kunden ins neue Modelljahr überführt.
Jörg2 meint
Die VWN-Niederlassungen stehen voll.