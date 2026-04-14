XPeng: Bis zu 5000 Euro „Tech Prämie“ beim Neuwagen-Erwerb

Wer sich jetzt für ein neues Modell der chinesischen Elektroauto-Marke XPeng entscheidet, spart bis zu 5000 Euro. Die „XPeng Tech Prämie“ gilt bis zum 30. Juni 2026 für Privatkunden, Selbstständige/Freiberufler und Gewerbekunden. Sie ist sowohl mit einer 0-Prozent-Finanzierung als auch mit der sozial gestaffelten staatlichen E-Auto-Kaufprämie von bis zu 6000 Euro kombinierbar.

Für den neuen, im April in den Handel rollenden P7+ gibt es die XPeng Tech Prämie in Höhe von 2500 Euro. Die fünfsitzige Fastback-Limousine ist damit zu einer monatlichen Leasingrate ab 445 Euro brutto für Privatkunden erhältlich, Gewerbetreibende zahlen ab 355 Euro netto. Die Laufzeit beträgt jeweils 48 Monate, die Laufleistung ist auf 10.000 Kilometer pro Jahr begrenzt. Die Tech Prämie in Höhe von 2500 Euro brutto ist in den monatlichen Raten bereits berücksichtigt.

Auch für das SUV-Coupé G6 gewährt die Marke zurzeit eine Tech Prämie von 2500 Euro, für das SUV-Flaggschiff G9 sind es 5000 Euro. „Die teilnehmenden XPeng-Vertragspartner unterbreiten auf Wunsch individuelle, auf die persönlichen Bedürfnisse von Privat- und Gewerbekunden zugeschnittene Finanzierungs- und Leasingangebote“, so das Unternehmen.

Unabhängig vom konkreten XPeng-Modell können Privatkunden in Deutschland bei Erfüllung der Kriterien zusätzlich die staatliche Elektroauto-Kaufprämie nutzen. Bei einem jährlichen Bruttoeinkommen von bis zu 45.000 Euro beträgt die Subvention beispielsweise 5000 Euro, bei Einkommen bis 80.000 Euro sind es 3000 Euro. Für das erste und zweite Kind unter 18 Jahren kommen jeweils zusätzlich 500 Euro hinzu.

So kann die E-Autoprämie, die voraussichtlich ab Mai 2026 rückwirkend beantragt werden kann, auf bis zu 6000 Euro ansteigen. In Kombination mit der XPeng Tech Prämie ergebe sich eine Ersparnis zwischen 5.500 und 11.000 Euro, wirbt das Unternehmen.