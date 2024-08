Volkswagen-Batterietochter PowerCo: „Wir bleiben bei unseren Plänen“

Volkswagens hundertprozentige Batterie-Tochter PowerCo soll ab dem kommenden Jahr für den Konzern eigene Batteriezellen fertigen. Das Unternehmen hält an den Plänen fest, auch wenn die Nachfrage nach Stromern derzeit in einigen Ländern schwächelt. Frank Blome, Chef von PowerCo, hat mit dem Handelsblatt darüber gesprochen.

„Wir bleiben bei unseren Plänen“, sagte Blome. Ein Grund dafür sei, dass man mit der sogenannten Einheitszelle ein standardisiertes Batterieformat produziere, das den Hochlauf einfacher machen dürfte als bei Konkurrenten, die mehrere Zellformate bedienen. „Volkswagen kennt sich mit der Fertigung in großen Skalen aus. Davon profitieren wir auch bei der PowerCo“, so Blome.

Bis 2030 will das Batterie-Start-up Produktionskapazitäten in der Größenordnung von 200 Gigawattstunden (GWh) aufbauen – genug, um bis zu drei Millionen Elektrofahrzeuge im Jahr mit Akkus zu versorgen. Ungefähr noch einmal so viel Akkukapazität soll von Zulieferern vornehmlich aus Asien kommen.

Allein die PowerCo-Fabrik in Salzgitter, die 2025 an den Start geht, soll nach der Anlaufphase jährlich bis zu 50 Millionen Zellen produzieren. Nach dem Start in Salzgitter sollen 2026 und 2027 weitere PowerCo-Fabriken in Spanien und Kanada den Betrieb aufnehmen. Ihren ersten Großeinsatz sollen die Akkus in VWs 25.000-Euro-Elektroauto ID.2 und seinen Schwestermodellen von Cupra und Skoda haben, deren Marktstart für Anfang 2026 anvisiert ist.

Der PowerCo-Chef hat nicht die Erwartung, dass der Hochlauf der Elektromobilität „einer linearen Wachstumskurve“ folgt. „Es wird immer wieder Atempausen geben“, glaubt er. Man sei „von der Strategie her robust aufgestellt“ und könne „flexibel auf den Bedarf reagieren“, sagte Blome dem Handelsblatt. Er merkte an: „Entschleunigen können wir jederzeit. Wenn wir weiter beschleunigen sollen, müssen wir uns etwas einfallen lassen.“

Die größte Herausforderung für europäische Hersteller von Akkus sieht Blome in den hohen Energiekosten und der starken Abhängigkeit von China in der Lieferkette. Allein die Stromkosten seien in Deutschland zwei- bis dreimal so hoch wie in Spanien oder Kanada. „Wir brauchen eine regionale, nachhaltige Lieferkette, die abgesichert ist. Die Herkulesaufgabe besteht darin, die Zulieferer für die Batterieproduktion nach Europa oder Amerika zu holen.“

Um hier gegenzusteuern, könnte Volkswagen tiefer als bislang in den Abbau von Akku-Rohstoffen einsteigen. „Das ist durchaus denkbar“, sagte der PowerCo-Chef, allerdings ohne Details zu nennen. Ob der Konzern auch Minen komplett selbst betreibe oder sich dafür Partner suche, stehe „auf einem anderen Blatt“, so Blome. „Aber Fakt ist: Wir brauchen einen direkten Zugriff auf die relevanten Rohstoffe wie Lithium und Nickel, um verlässlich wirtschaften zu können.“