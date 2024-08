Produktion des Polestar 3 startet in den USA, Export nach Europa

Polestar hat bekannt gegeben, dass die Produktion seines SUV Polestar 3 in South Carolina, USA, begonnen hat. Damit sei die Baureihe die erste der Marke, die auf zwei Kontinenten produziert wird. Das Werk in South Carolina stelle Fahrzeuge für Kunden in den USA und Europa her und ergänze die bestehende Produktion in Chengdu, China.

„Die Fertigung des Polestar 3 in den USA ist ein entscheidender Schritt für uns. Jetzt bieten wir Kundinnen und Kunden in Amerika ein elektrisches SUV, das in Amerika gebaut wird“, so Thomas Ingenlath, CEO von Polestar. „Der Export des in South Carolina produzierten Polestar 3 nach Europa wird unser Geschäft in größerem Umfang stärken. Der Polestar 3 hat in den weltweiten Automobilmedien hervorragende Kritiken erhalten, und das Interesse der Kundinnen und Kunden an Testfahrten ist groß. Ich bin davon überzeugt, dass dies das am besten aussehende und zu fahrende SUV auf dem heutigen Markt ist.“

Das Unternehmen unternehme außerdem weitere Schritte, um seine Produktionsstandorte zu diversifizieren. Das SUV-Coupé Polestar 4 solle Mitte 2025 in Südkorea vom Band laufen. „Polestars Asset-light-Ansatz bei Entwicklung und Fertigung ermöglicht es dem Unternehmen, von der Kompetenz, Flexibilität und Skalierbarkeit seiner Partner und Hauptaktionäre zu profitieren“, heißt es. Polestar ist Teil des chinesischen Geely-Konzerns.

Der 4900 Millimeter lange Polestar 3 wird von der Volvo-Schwestermarke als „Performance-SUV für das Elektrozeitalter“ beworben, das „skandinavisches Design, Spitzentechnologie und hervorragende Fahrdynamik“ vereine. Es verfüge „über die neuesten Hightech-Komponenten – wie das zentralisierte Core-Computing von NVIDIA und zahlreiche fortschrittliche Sicherheitssysteme“.

Der Polestar 3 ist das erste Fahrzeug, das auf einer neuen, von Volvo Cars entwickelten und gemeinsam genutzten vollelektrischen Technologieplattform basiert. Zum Start ist er in einer „heckbetonten“ Konfiguration mit zwei Elektromotoren erhältlich. Das Serienfahrzeug leistet insgesamt 360 kW (490 PS) und 840 Nm Drehmoment. Damit geht es in fünf Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis 210 km/h. Mit dem optionalen „Performance“-Paket beträgt die Gesamtleistung 380 kW (517 PS) und 910 Nm für eine Beschleunigung auf Tempo 100 in 4,7 Sekunden.

Eine 111-kWh-Batterie ermöglicht nach WLTP-Norm 610 Kilometer pro Ladung. Eine serienmäßige Wärmepumpe hilft, die Umgebungswärme für die Klima- und Batteriekonditionierung zu nutzen. Der Polestar 3 ist außerdem für bidirektionales Laden ausgerüstet und bietet damit die Möglichkeit, in Zukunft „Vehicle-to-Grid“ zu nutzen. Zur Markteinführung sind die Ausführungen Polestar 3 Dual Motor (360 kW, 628 km Reichweite) und Dual Motor mit Performance Paket (380 kW, 561 km) zu Preisen ab 88.600 beziehungsweise 95.200 Euro erhältlich.