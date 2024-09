Studie: Hybrid die in Deutschland am stärksten wachsende Kraftstoffart

Eine Studie des Auto-Abo-Anbieters Finn hat anhand der Zulassungsdaten die am schnellsten wachsenden Kraftstoffarten in Deutschland ermittelt. Hybridfahrzeuge stehen demnach an erster Stelle, gefolgt vom Diesel auf Platz zwei.

Alle Kraftstoffarten in Deutschland haben laut der Auswertung seit dem ersten Halbjahr 2023 an Beliebtheit gewonnen – mit einer Ausnahme: Elektroautos sind die einzige Kraftstoffart, die an Beliebtheit verloren hat. In der ersten Jahreshälfte 2023 wurden in Deutschland über 220.240 E-Autos zugelassen. Diese Zahl sank jedoch im darauffolgenden Jahr auf 184.125, was einem Rückgang von 16,40 Prozent entspricht. Ein zentraler Grund dafür dürfte das Ende der staatlichen Kaufprämie im Dezember 2023 sein.

Hybridfahrzeuge verzeichneten den größten Anstieg, mit einer Zunahme von 12,49 Prozent. Zwischen Januar und Juni 2023 wurden in Deutschland über 403.140 Hybridautos zugelassen, ein Jahr später stieg diese Zahl auf 453.515. Die steigende Beliebtheit von teilelektrischen Modellen ist interessant, weil es in Deutschland ab 2023 keine staatlichen Anreize mehr für den Kauf von Plug-in-Hybridfahrzeugen gibt.

Die Kombination aus Benzin und Diesel bleibt die am häufigsten gewählte Kraftstoffart in Deutschland, mit 825.930 Neuzulassungen im Zeitraum von Januar bis Juni 2024. Im Vergleich dazu wurden im gleichen Zeitraum des Vorjahres über 765.210 Fahrzeuge dieser Kategorie neu zugelassen, was einem Zuwachs von 7,93 Prozent entspricht.

Die Studie zeigt auch, dass der chinesische Autokonzern BYD in Deutschland den größten Popularitätszuwachs zu verzeichnen hat: Zwischen Januar und Juni 2023 wurden hierzulande knapp 230 Autos des Herstellers zugelassen. Nur ein Jahr später waren es bereits über 1.200, was einer Steigerung von 427,19 Prozent entspricht.

Die zum chinesischen Geely-Konzern gehörende Marke Lynk & Co hat im letzten Jahr in Deutschland den größten Popularitätsrückgang aufgewiesen: Zwischen Januar und Juni 2023 wurden in Deutschland fast 1.680 Fahrzeuge von Lynk & Co zugelassen. Im darauffolgenden Jahr waren es nur noch 40 – ein Rückgang von 97,61 Prozent.