H2 Mobility schließt zum Jahresende 6 ältere Wasserstoff-Tankstellen

Deutschlands eigener Aussage nach führender Betreiber von derzeit rund 70 öffentlichen Wasserstofftankstellen, H2 Mobility Deutschland, hat die Schließung von sechs 700-Bar-Tankstellen zum Jahresende verkündet. Die Tankstellen in Stuttgart, Kamen, Brunsbüttel, Fellbach, Erfurt und Pforzheim stellen zum 31.12.2024 den Betrieb ein.

Zu den Gründen der Schließung erklärt Martin Jüngel, Geschäftsführer und Finanzchef von H2 Mobility Deutschland: „Ältere, kleine Tankstellen, welche vor mehr als 10 Jahren errichtet wurden und den heutigen technischen und wirtschaftlichen Anforderungen nicht mehr gerecht werden, nehmen wir, dort wo es unvermeidbar ist, aus dem Netz. Bei den Stationen handelt es sich um Standorte, die wir vor vielen Jahren für Pkw gebaut haben und bei denen eine Erweiterung für schwere Nutzfahrzeuge nicht möglich ist. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die mit den aktuellen Schließungen einhergehen und danken unseren Kundinnen und Kunden, die mit einem beeindruckenden Pioniergeist häufig schon seit vielen Jahren auf deutschen Straßen unterwegs sind. Wir danken für Ihre langjährige Treue an diesen Standorten.“

Seit gut drei Jahren erweitert H2 Mobility Deutschland sein ursprünglich auf Pkw ausgelegtes Stationsnetz um 350-Bar-Zapfpunkte für Busse und Lkw. Begründet liegt diese Transformation vor allem im gedämpften Markthochlauf für Pkw und kleine Nutzfahrzeuge.

„Seit unserer Gründung 2015 hat sich im Fahrzeugmarkt viel verändert. Der erwartete Pkw-Hochlauf blieb aus. Den Veränderungen tragen wir mit unserer Netzstrategie Rechnung. Wir haben bis heute 34 bestehende Tankstellen in ganz Deutschland erfolgreich für die Nutzung durch Lkw und Busse nachgerüstet. So ist es uns gelungen, bestehende Standorte, die ursprünglich nur für Pkw ausgelegt waren, in ihrer Kapazität zu erweitern und in ihrer Relevanz zu stärken. Diese Tankstellen tragen in den kommenden Jahren dazu bei, den Markthochlauf der schweren Nutzfahrzeuge zu unterstützen und dienen auch weiterhin unseren 700-Bar-Kundinnen und Kunden“, so Jüngel.

Netzentwicklung mit neuer Tankstellengeneration für Lkw & Busse

Neben Bestandstankstellen setzt H2 Mobility Deutschland auch auf den Bau neuer, größerer Tankstellen. In den kommenden sechs Monaten eröffnen drei neue Standorte mit 350- und 700-Bar-Betankungsmöglichkeiten in Frankenthal (Rheinland-Pfalz), Mannheim (Baden-Württemberg) und Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen). Im April 2024 eröffnete eine Tankstelle der neuen Generation bereits in Heidelberg.

Die neue Tankstellengeneration steht für mehr Zapfsäulen (350 und 700 bar), größere Wasserstoffmengen, die über ein Trailer-System bereitgestellt werden, und eine leistungsstärkere Technik, die zum Teil für und mit H2 Mobility Deutschland entwickelt wurde.

Für die Umrüstung an bestehenden Standorten werden vorhandene Zapfsäulen um eine 350-Bar-Zapfpistole ergänzt. Teilweise werden auch die Wasserstoffspeicherkapazitäten erweitert. In diesem Jahr wurden 18 zusätzliche 350-Bar-Zapfpunkte an Bestandsanlagen errichtet. Bis Ende Dezember wird das H2 Mobility Deutschland Stationsnetz über 50 350-Bar-Zapfpunkte bieten.

Um den temporären Weiterbetrieb möglichst vieler kleiner Stationen zu gewährleisten, befinde man sich derzeit in Gesprächen mit Marktpartnern, „v. a. mit Fahrzeugherstellern für Pkw und kleine Nutzfahrzeuge“, so H2 Mobility Deutschland.