Weltweit waren 2024 über 1.000 Wasserstofftankstellen in Betrieb

2024 wurden weltweit etwa 125 Wasserstofftankstellen neu eröffnet: 42 in Europa, circa 30 in China, 25 in Südkorea, 8 in Japan und 13 in Nordamerika. Zu diesem Ergebnis kommt die neueste Jahresauswertung von H2stations.org, einem Informationsdienst der Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH (LBST). Mittlerweile haben demnach 45 Länder eine Infrastruktur zur Wasserstoffbetankung in Betrieb oder im Bau.

Rund 1.160 Wasserstofftankstellen waren Ende 2024 weltweit in Betrieb, was einen weiteren Anstieg im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Darin sind 384 Wasserstofftankstellen in China enthalten. Neu in der Liste der Länder mit in Betrieb befindlichen Wasserstofftankstellen sind Neuseeland, Bulgarien und die Slowakei. Zudem gibt es konkrete Pläne für mindestens 377 weitere Tankstellenstandorte außerhalb Chinas.

Europa verfügte zum Jahresende über 294 Wasserstofftankstellen, davon 113 in Deutschland. Frankreich lag mit 65 Tankstellen an zweiter Stelle in Europa, gefolgt von den Niederlanden mit 25 und der Schweiz mit 19. In Bulgarien und der Slowakei wurden in den Hauptstädten die ersten Wasserstofftankstellen dieser Länder eröffnet.

Während sich in Europa anteilig noch viele Projekte in der Planungsphase befinden, stieg der Anteil der bereits in Betrieb befindlichen Tankstellen in Ost-Asien weiter an.

Ende 2024 waren in Asien 748 Wasserstofftankstellen in Betrieb, 384 davon in China. „Trotz des erschwerten Informationszugangs“ konnte H2stations.org die Details von 203 in China befindlichen Tankstellen ermitteln. In Südkorea waren 198 Tankstellen in Betrieb und in Japan war die Betankung von Fahrzeugen an 161 Standorten möglich. Außerhalb Chinas war Südkorea mit 25 Inbetriebnahmen zum dritten Mal in Folge weltweiter Spitzenreiter beim Ausbau der Infrastruktur zur Wasserstoffbetankung.

In Nordamerika wurden im vergangenen Jahr 13 neue Tankstellen eröffnet, wobei sich die Zahl in Kanada um vier auf zwölf erhöhte. In den USA wurden neun neue Tankstellen eröffnet, allerdings wurden zwölf Tankstellen außer Betrieb genommen, was die Zahl der in Betrieb befindlichen Betankungsanlagen auf 89 reduzierte. Hiervon befanden sich 74 im Bundesstaat Kalifornien.

„Die tatsächliche Anzahl der Tankstellen weist gewisse Unsicherheiten auf, Ursache hierfür sind unter anderem fehlende öffentliche Bekanntmachungen bei Schließungen“, merken die Analysten an. Die veröffentlichten Karten basieren auf Daten der LBST-eigenen HRS-Datenbank H2stations.org.