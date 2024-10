BMW Group verkauft 103.440 Elektroautos in Q3 2024

Die BMW Group meldet für die ersten neun Monaten des Jahres beim Absatz vollelektrischer Fahrzeuge mit 294.054 ausgelieferten Fahrzeugen einen Zuwachs von +19,1 Prozent. Insgesamt musste der Konzern einen Absatzrückgang verkraften.

„Unsere vollelektrischen Fahrzeuge überzeugen unsere Kunden weltweit – das deutlich zweistellige BEV-Wachstum in den ersten neun Monaten des Jahres stellt dies unter Beweis“, so Jochen Goller, Mitglied des Vorstands der BMW AG, zuständig für Kunden, Marken und Vertrieb. „Auch in der Region Europa erzielten wir ein Absatzwachstum – unser attraktives und auf Technologieoffenheit ausgelegtes Modellportfolio konnte sich trotz herausfordernder Rahmenbedingungen erfolgreich im Markt durchsetzen. Die Marke BMW gewann in Europa Marktanteile und zeigte in der Region somit eine deutlich bessere Entwicklung als der Gesamtmarkt.“

In Europa lieferte die Marke BMW 577.803 Fahrzeuge von Januar bis September aus (+7,6 %). „Besonders hohe Nachfrage zeigte sich u. a. in den Ländern Großbritannien, Italien und Frankreich. Zudem konnte die Marke BMW insbesondere in der europäischen Region mit ihren vollelektrischen Modellen punkten, mit 121.844 ausgelieferten Fahrzeugen und einem Zuwachs von +35,8 %“, heißt es in einer Mitteilung.

Insgesamt lieferte die BMW Group per September 1.754.158 Fahrzeuge der Marken BMW, MINI und Rolls-Royce aus (-4,5 %), davon 294.054 Vollstromer (+19,1 %). Im dritten Quartal verkaufte der Konzern 103.440 vollelektrische Fahrzeuge, was ein Plus von +10,1 Prozent darstellt.

Die Marke BMW verzeichnete von Januar bis September bei den vollelektrischen Fahrzeugen eine hohe Nachfrage mit 266.151 (+22,6 %) verkauften Fahrzeugen.

Die Marke MINI übergab in den ersten neun Monaten des Jahres 166.703 (-20,9 %) Fahrzeuge in Kundenhand. Im dritten Quartal verzeichneten vor allem die vollelektrischen MINI-Fahrzeuge eine positive Nachfrage, mit 16.536 ausgelieferten Fahrzeugen und einem Zuwachs von +54,3 Prozent.

Die Marke Rolls-Royce lieferte in den ersten neun Monaten des Jahres insgesamt 3.970 Fahrzeuge an Kunden weltweit aus (-12,8 %). Zahlen zum E-Auto-Absatz gibt es hier nicht.