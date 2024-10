Porsche hat von Januar bis September 14.042 Taycan ausgeliefert (-50 %)

Porsche hat zwischen Januar und September weltweit 226.026 Fahrzeuge an Kunden übergeben. Das entspricht einem Rückgang von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dieser ist laut dem Unternehmen vor allem auf eine begrenzte Produktverfügbarkeit zurückzuführen. Mit dem Panamera, Macan, Taycan und 911 befänden sich aktuell vier von sechs Modellreihen im Aus- und Anlauf.

In Europa (ohne Deutschland) konnte Porsche mit 52.465 ausgelieferten Fahrzeugen in den ersten neun Monaten ein Plus von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum erzielen. Im Heimatmarkt stieg die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge um 8 Prozent. Insgesamt wurden 26.838 Einheiten an Kunden übergeben.

In China lieferte der Sportwagenhersteller von Januar bis September 43.280 Fahrzeuge aus, ein Rückgang von 29 Prozent. In Nordamerika lieferte Porsche 61.471 Fahrzeuge an seine Kunden aus. Das entspricht einem Rückgang von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In den Übersee- und Wachstumsmärkten wurden 41.972 Fahrzeuge an Kunden übergeben. Das entspricht einem Plus von 3 Prozent.

Mit 77.686 Einheiten verzeichnet das große SUV Cayenne die meisten Auslieferungen in den ersten neun Monaten (+21 %). „Er war das erste neue Modell, das im Rahmen der umfassenden Produktoffensive auf den Markt gekommen ist und zeigt rund ein Jahr nach Markteinführung einen entsprechend positiven Effekt“, so der Hersteller. Das Mittelklasse-SUV Macan ging an 55.000 Kunden. Das entspricht einem Minus von 20 Prozent, was vor allem mit dem Modellwechsel in vielen Märkten zusammenhängt. Dazu von Platen: „Die neue vollelektrische Generation des SUV wird in diesen Tagen an die ersten Kundinnen und Kunden übergeben. Wir sind überzeugt, dass sich das Warten gelohnt hat und der Macan mit seinen Innovationen und seiner Performance begeistern wird.“

Die Sportwagenikone 911 wurde weltweit 39.744 Mal ausgeliefert (+2 %). Die Oberklasselimousine Panamera ging an 21.506 Kunden (-20 %). „Dieser Rückgang erklärt sich mit der Marktsituation in China sowie dem aktuellen Modellwechsel“, erklärt Porsche. Letzteres gelte auch für das erste Elektroauto der Marke, den als Limousine und Kombi erhältlichen Taycan. Von Januar bis September haben 14.042 Kunden ihren Taycan in Empfang genommen (-50 %).

Die kleinen Sportwagen-Modelle 718 Boxster und 718 Cayman kamen auf 18.048 Auslieferungen, was einem Wachstum von 10 Prozent entspricht.

„2024 ist für uns ein besonders herausforderndes Jahr mit einer zum Teil eingeschränkten Produktverfügbarkeit. Aber wir setzen bewusst auf einen qualitätsorientierten Anlauf in unseren neuen Modellreihen, um unseren Kundinnen und Kunden auch in Zukunft ein unverwechselbares Marken- und Produkterlebnis bieten zu können“, sagt Detlev von Platen.