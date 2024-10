CAM-Analyse: China festigt Position als weltgrößter E-Fahrzeug-Markt

Das Center of Automotive Management (CAM) hat Entwicklungstrends der Elektromobilität im laufenden Jahr analysiert. Die E-Mobilität zeigt demnach weltweit ein starkes Wachstum, wobei die Dynamik je nach Region und Hersteller stark variiert.

China baut im Jahr 2024 seine Führungsrolle im globalen E-Fahrzeug-Markt aus. In den ersten drei Quartalen wurden dort 4,1 Millionen batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) neu zugelassen, was einem Zuwachs von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. BEV machen damit 27 Prozent aller Neuzulassungen in China aus. Darüber hinaus wurden 2,2 Millionen Plug-in-Hybride (PHEV) im gleichen Zeitraum neu zugelassen. Der Anteil der EV (BEV/PHEV) steigt von Januar bis September 2024 auf 41,5 Prozent der Neuzulassungen. Im letzten Quartal von Juli-September 2024 ist die Stromer-Quote sogar auf durchschnittlich 52,7 Prozent gestiegen. Damit übertrifft China die größten Märkte Europas und der USA bei Weitem, die trotz Wachstums weiterhin hinterherhinken.

In Europa zeigt sich nach drei Quartalen des Jahres 2024 ein gemischtes Bild. Großbritannien konnte seine BEV-Neuzulassungen um 13 Prozent auf 270.000 Einheiten steigern und erhöht den BEV-Marktanteil auf 18 Prozent. Frankreich konnte mit einem Wachstum von 6 Prozent auf 217.000 BEV-Neuzulassungen ebenfalls seine Position festigen und erhöht den Marktanteil auf 17 Prozent. Dagegen droht Deutschland mit 276.000 Neuzulassungen und einem Rückgang von 29 Prozent vom britischen Elektro-Markt überholt zu werden. Die deutsche BEV-Quote sinkt auf 13,1 Prozent.

In den USA zeigt sich eine moderate Steigerung der E-Neuzulassungen auf noch niedrigem Niveau. Die Neuzulassungen legen um 8 Prozent zu und erreichen 946.000 Einheiten. Der BEV-Anteil steigt nur leicht an, von 7,4 auf 8,0 Prozent.

Bei den Herstellern bleibt im Zeitraum Q1 bis Q3 2024 Tesla mit 1,29 Millionen BEV-Verkäufen nach drei Quartalen 2024 weltweit führend, musste jedoch einen leichten Rückgang von 2,4 Prozent verzeichnen. BYD aus China verkürzt den Abstand zum US-Branchenprimus, indem es seine Verkäufe um 11,5 Prozent steigert und 1,17 Millionen BEV-Modelle verkauft.

Der BEV-Anteil im Portfolio von BYD sank jedoch von 50,2 Prozent auf 42,6 Prozent. Ein wesentlicher Faktor für diese Entwicklung ist der starke Anstieg der PHEV-Neuzulassungen: In den ersten 3 Quartalen 2024 wurden 2,2 Millionen PHEV zugelassen, was einer Steigerung von rund 30 Prozent gegenüber den 1,7 Millionen Neuzulassungen im Jahr 2023 entspricht.

Die Volkswagen Group verzeichnet bei den BEV-Absätzen zwischen Jan und Sept. 2024 einen Rückgang von 4,6 Prozent auf 506.500 Pkw. Da zudem die Gesamtauslieferungen auch rückläufig sind, bleibt der BEV-Anteil bei knapp unter 8 Prozent auf Vorjahresniveau. Erwähnenswert ist, dass die PHEV-Auslieferungen auf 192.000 gesteigert werden konnten, ein Plus von 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Dagegen kann die BMW Group seine BEV-Verkäufe von Q1 bis Q3 2024 zum Vorjahreszeitraum um 19 Prozent steigern. Es wurden 294.054 BEV verkauft, was einen Anteil von fast 17 rozent an den Gesamtverkäufen entspricht. Im selben Zeitraum 2023 lag der Anteil noch bei 13,4 Prozent und 246.867 verkauften E-Fahrzeugen. Dagegen ist der BEV-Absatz bei Mercedes-Benz im Jahr 2024 stark rückläufig. Die BEV-Verkäufe sinken um 26,8 Prozent und der Anteil der BEV am Gesamtportfolio ist von 10,6 Prozent auf 9,3 Prozent gefallen. Besonders in China kämpft Mercedes mit einem Rückgang der Nachfrage.

China „Leitmarkt“ & „zunehmend auch Leitanbieter“

„China ist Leitmarkt der Elektromobilität und zunehmend auch Leitanbieter von Elektrofahrzeugen“, sagt Studienleiter Stefan Bratzel. „Viele Automobilhersteller haben die Dynamik der Elektromobilität im größten Automobilmarkt der Welt unterschätzt. Die hohe Anzahl attraktiver Modelle chinesischer Automobilhersteller sowie der Preiskampf setzt gerade auch die deutschen Automobilhersteller unter Druck.“

Die Elektromobilität in Deutschland sei in einer kritischen Übergangsphase und müssen politisch stärker orchestriert werden, so Bratzel weiter. „Eine wichtige belebende Bedeutung hätte die Wiedereinführung eines zeitlich begrenzten Kaufzuschusses und besserer Rahmenbedingungen für Ladestrom und städtischer Ladeinfrastruktur. Dennoch wird im Jahr 2025 vor dem Hintergrund der neuen CO2-Grenzwerte der Markthochlauf in Europa stark an Dynamik gewinnen. Die Automobilhersteller müssen dazu die Preise der Elektrofahrzeuge deutlich senken.“