MAN startet mit Auslieferung vollelektrischer schwerer Lkw

MAN Truck & Bus startet mit der Auslieferung seiner vollelektrischen schweren Lkw. In Leipzig wurde der allererste 40-Tonner von Vertriebsvorstand Friedrich Baumann an Dräxlmaier Group übergeben. Der Automobilzulieferer wird mit dem eTGX künftig Batterien für den Porsche Macan Electric in das Leipziger Porsche-Werk transportieren.

„Das ist ein Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte. Vor 100 Jahren hat MAN den ersten Diesel-Lkw vorgestellt. Jetzt starten wir durch in ein neues elektrisches Zeitalter. Unser allererster eTruck geht an Dräxlmaier. Wir freuen uns sehr über das Vertrauen in MAN. Damit geht es nach Jahren der Planung, Entwicklung und vielen Zehntausenden Kilometern Testfahrten endlich los“, so MAN-CEO Alexander Vlaskamp.

Geladen wird der eTGX für den Einsatz bei Porsche mithilfe von erneuerbaren Energien auf dem Werksgelände von Dräxlmaier. Albrecht Reimold, Mitglied des Porsche Vorstands für Produktion und Logistik: „Es freut uns, dass die Versorgung der Macan-Produktion in Leipzig um diesen innovativen E-Lkw von MAN erweitert wird. Der MAN eTGX beweist: Auch große Bauteile wie Batteriemodule lassen sich in großen Stückzahlen elektrisch transportieren.“

Dräxlmaier erwirbt das Fahrzeug nicht selbst, sondern beauftragt den Transport. Käufer des Fahrzeugs ist Business Fleet Services (BFS), der größte MAN-Nutzfahrzeugvermieter in Europa. BFS vermietet das Fahrzeug an Spedition Elflein, die den Truck dann betreiben wird. Die Entfernung zwischen dem Dräxlmaier-Standort und dem Kunden-Werk in Leipzig beträgt rund fünf Kilometer. Dabei transportiert der Truck durchschnittlich 15,5 Tonnen. Bis Ende des Jahres sollen noch zwei weitere Fahrzeuge folgen, sodass in Summe drei eTGX für Dräxlmaier im Einsatz sein werden.

Der für Dräxlmaier eingesetzte MAN eTGX hat 330 kW (450 PS), verfügt über eine Batteriekapazität von 534 kWh (davon nutzbar 480 kWh) mit sechs Akku-Packs, „ein innovatives Design“ sowie einen voll digitalen Fahrerarbeitsplatz, der speziell für den E-Truck konzipiert wurde. Er hat eine Ladeleistung von bis zu 375 kW über CCS und als Lowliner eine Aufsattelhöhe von 950 Millimetern.

Die stärkste verfügbare Version des eTGX hat 400 kW (544 PS) und kommt mit einer künftig verfügbaren siebten Hochvolt-Batterie je nach Anwendung auf eine Reichweite von rund 650 Kilometern, ohne nachladen zu müssen. Die Modelle eTGX sowie eTGS seien zudem mit dem Megawatt-Ladestandard MCS erhältlich, der künftig Ladeleistungen von einem Megawatt und mehr erlaube, erklärt der Hersteller. Das ermögliche ein Wiederaufladen des Fahrzeugs von 10 bis 80 Prozent Batteriekapazität in rund einer halben Stunde. Das mache den MAN-E-Truck fernverkehrstauglich.

Für den E-Truck liegen laut dem Hersteller insgesamt bereits mehr als 2.500 Bestellungen und Bestellanfragen vor. Zusammen mit dem kleinen Bruder, dem eTGL, biete man jetzt ein komplettes Portfolio an elektrischen Lkw von zwölf bis 50 Tonnen, unterstreicht der Nutzfahrzeughersteller. „Wir gehen davon aus, dass 2030 etwa jeder zweite ausgelieferte MAN-Lkw batterieelektrisch sein wird“, so MAN-Vertriebsvorstand Baumann.