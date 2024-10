Index: Wie es um die Ladeinfrastruktur in Deutschland und Europa bestellt ist

Der Online-Geodatendienst HERE Technologies und das Analystenhaus SBD Automotive haben in einem Index zusammengefasst, wie es um die Ladeinfrastruktur in Deutschland und Europa bestellt ist. 2023 wurde der Index erstmals veröffentlicht, dieses Jahr gibt es eine Aktualisierung.

Der Index 2024 zeigt, dass die öffentliche Ladeinfrastruktur in den 27 EU-Mitgliedsstaaten, Norwegen, der Schweiz und Großbritannien seit dem Index von 2023 um 115 Prozent gestiegen ist. HERE und SBD haben untersucht:

Die Anzahl der Ladesäulen in Bezug auf die Länge des Straßennetzes: Wie lange müssen Fahrer fahren, um eine freie Säule zu entdecken?

Kapazität der Ladesäulen: Wie lange dauert der Ladevorgang?

Flottenanteil der E-Fahrzeuge: Wie viele Elektrofahrzeuge sind im Vergleich zu Verbrennern auf den Straßen unterwegs?

Verhältnis von zugelassenen Elektrofahrzeugen zu öffentlichen Ladestationen: Wie wahrscheinlich ist es, eine freie Ladesäule zu finden?

Der Index bildet diese Kriterien in einem Punktesystem ab. So entsteht ein Ranking der europäischen Länder in Bezug auf ihren Reifegrad in der Elektromobilität. Der Gewinner 2024 ist Dänemark. Das Land hat damit einen Sprung von Platz sechs an die Tabellenspitze gemacht und Norwegen auf den zweiten Platz gedrängt. In dem Index bekommt Dänemark 76,67 Punkte, Norwegen erhält 73,34. Hinter Luxemburg und den Niederlanden kommt Deutschland mit 68,33 Punkten auf Platz fünf.

Nach den einzelnen Kriterien aufgeschlüsselt erhält Deutschland in dem Index die meisten Punkte für die Ladesäulen im Straßennetz und die Kapazität der Ladesäulen (je 20,83 Punkte), 19,17 beim Flottenanteil von E-Fahrzeugen und 7,5 Punkte beim Verhältnis von zugelassenen E-Fahrzeugen zu öffentlichen Ladestationen.

Beim Verhältnis von zugelassenen Elektrofahrzeugen zu öffentlichen Ladestationen ist Deutschland im unteren Drittel auf Platz von 21 von 30. In der Kategorie Kapazität und bei der Erreichbarkeit von Ladesäulen belegt es jedoch jeweils den sechsten Platz.

Wie viele Säulen braucht das Land?

In Deutschland gibt es derzeit ungefähr 1,5 Millionen rein batterieelektrische Fahrzeuge (BEV). Damit beträgt ihr Anteil 2,76 Prozent aller Fahrzeuge. Laut SBD und HERE kommen idealerweise zwischen zehn und zwanzig Fahrzeuge auf eine Ladesäule. In Deutschland sind es acht Fahrzeuge pro Ladesäule, die Bundesrepublik hinkt also leicht hinterher. Der Wert lag 2023 noch bei 9,3.

Ein niedrigerer Wert in diesem Verhältnis deutet darauf hin, dass es im Vergleich zur Anzahl der Elektrofahrzeuge mehr Ladesäulen gibt. Hinzu kommen private Ladestationen, zum Beispiel auf Werksgeländen oder in privaten Garagen. Die Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur ist insgesamt sogar höher, als der Index angibt. „Dies ist ein positives Zeichen, auch wenn weiterhin Verbesserungsbedarf besteht“, so die Studienautoren.

„Die Zwickmühle der Autobauer wird sich nicht allein durch einen weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur auflösen“, heißt es von HERE und SBD. „Die Infrastruktur ist dennoch ein Lichtblick. Ob Kaufprämien allein für eine Trendwende sorgen können, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Jedoch fällt auf, dass die Länder, die im Index vor Deutschland liegen, die Elektromobilität deutlich stärker mit öffentlichen Mitteln fördern.“