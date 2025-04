Fastned meldet für 2024 Verlust von 26,6 Millionen Euro

Fastned ist einer der großen Anbieter von HPC-Stromtankstellen (High Power Charging) in Europa. In seinem jüngsten Geschäftsbericht meldet das niederländische Unternehmen laut dem Portal Electrive 346 aktive Ladestandorte mit 2.109 Ladepunkten in Europa. Letzteres sei ein Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Allein 2024 sind den Angaben nach 50 Ladeparks hinzugekommen. Die Anzahl der Ladevorgänge stieg laut Fastned um 35 Prozent gegenüber 2023 auf gut 5 Millionen. Dabei wurden 2024 etwas mehr als 140 GWh erneuerbare Energie abgegeben (+41 % YoY).

In den Niederlanden betreibt Fastend 181 Standorte, in Frankreich und Deutschland 44 beziehungsweise 42. Im letzten Jahr kamen in Frankreich sechs, in der Bundesrepublik drei Standorte hinzu. Weitere bediente Märkte sind die Schweiz (10 Standorte), Belgien (36), Dänemark (3) und Großbritannien (30). Im laufenden Jahr sollen auch erste Stationen in Italien und Spanien entstehen. Als weitere Zielmärkte nennt Fastned Polen und Irland.

2024 hat Fastned 139 Standorte erworben und seiner „Pipeline hinzugefügt“. Im Betrieb oder in der Entwicklung hat man aktuell somit 569 Standorte. Dazu schreibt Fastned: „Im Laufe des Jahres 2024 haben wir bedeutende Ausschreibungserfolge erzielt (z. B. bei der Deutschlandnetz-Ausschreibung in Deutschland) und innovative neue Partnerschaften geschlossen, wie z. B. mit Places for London. Allein im ersten Quartal 2024 wurden mehr Standorte gesichert als im gesamten Jahr 2023.“

2024 erzielte Fastend das zweite Jahr in Folge ein positives EBITDA. Es betrug 7,4 Millionen Euro, gegenüber 4,6 Millionen Euro im Jahr 2023. Unter dem Strich ergab sich jedoch ein Minus von 26,6 Millionen Euro. Das waren 38 Prozent mehr Verlust als die 19,3 Millionen Euro im Jahr 2023. Den Umsatz beziffert das Unternehmen auf 86 Millionen Euro (+43 % YoY). Die Jahreseinnahmen pro Station stiegen auf 270.000 Euro (+21 % YoY), während das Jahresvolumen pro Station auf 440 MWh wuchs (+20 % YoY).

Die Kostentreiber im Unternehmen sind laut Electrive die mit der Netzgröße steigenden Betriebsausgaben und die Aufwendungen für die Expansion. Erstere lagen 2024 bei knapp 36 Millionen Euro (nach 21 und 12 Mio. Euro in den Jahren 2023 und 2024). Die Ausgaben für die Erweiterung des HPC-Netz beziffert Fastned auf 23 Millionen Euro (nach 15 und 12 Mio. Euro in den Jahren zuvor).

Management gibt sich zuversichtlich

Auf der Einnahmeseite nennt Fastned für 2024 unter anderem einen Kapitalzustrom von 82 Millionen Euro aus drei Anleiheemissionen, was „die anhaltende Unterstützung unserer Investorengemeinschaft demonstriert“. Das positive Finanzwachstum sei „in einem für die Branche turbulenten Jahr“ gelungen.

Michiel Langezaal, Mitbegründer und CEO von Fastned: „Ich bin sehr erfreut über unsere sehr ermutigenden Ergebnisse im Jahr 2024. Unsere Markteinführung beschleunigt sich weiter, und unsere hervorragende Wirtschaftlichkeit der Ladestationen hat zu Rekordumsätzen und einer führenden Position auf dem Schnelllademarkt geführt.“ Das Ziel von 1.000 Ladeparks bis 2030 behält Fastned bei.