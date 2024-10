BYD will laut Bericht 2025 in Deutschland 50.000 Stromer verkaufen

Der chinesische Stromer-Hersteller BYD nimmt den Vertrieb in Deutschland in die eigene Hand. Das Unternehmen hat hierzulande trotz wachsenden Angebots bisher nicht den erhofften Erfolg gehabt, daher wird nun die Strategie angepasst. Das Ziel für nächstes Jahr sind laut Händlern 50.000 Neuzulassungen.

Das berichtet das Manager Magazin unter Berufung auf Teilnehmende eines Händlertreffens. 2023, im ersten Jahr des Angebots hierzulande, verkaufte BYD in Deutschland 4.139 Neuwagen. In den ersten drei Quartalen 2024 wurden 1.790 Neuzulassungen registriert.

Zur Einordnung: In China konnte BYD 2023 über alle Fahrzeugarten hinweg 3.024.417 Einheiten absetzen. Davon waren 1.574.822 Elektroautos, der Rest Plug-in-Hybride. In Deutschland bietet die Marke bislang vorrangig Vollstromer an, seit diesem Jahr zudem ein teilelektrisches Modell.

„Wir wollen mittelfristig schon rund fünf bis zehn Prozent in dem Elektrosegment haben“, sagte im letzten Jahr der Vertriebschef für Deutschland, Lars Pauly. Bis wann das gelingen soll, spezifizierte er nicht. Nun sollen es im nächsten Jahr 50.000 Neuwagen sein, so der aktuelle Bericht. Damit würden die Chinesen vor hiezulande etablierten europäischen Marken wie Peugeot oder Mini liegen und in etwa auf dem erwarteten Niveau von Tesla.

„Wir sind mit dem Ergebnis nicht zufrieden“, sagte Europachefin Stella Li kürzlich im Rahmen der Pariser Automesse. „Deshalb werden Sie in den nächsten Monaten mehrere große Veränderungen bei BYD sehen.“ Man werde das Händlernetz in Europa bis Ende nächsten Jahres „verdoppeln bis verdreifachen“. In Deutschland werde die Marke ihr Netz schneller ausbauen. Die Zahl der Händler solle bis Ende 2025 von derzeit 26 Stores auf 120 steigen. Mit mehr Handelspartnern und mehr Standorten wolle BYD am Markt „deutlich mehr Durchschlagskraft entwickeln“, heißt es in dem aktuellen Bericht.