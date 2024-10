Lucid eröffnet neues „Studio“ in Hamburg

US-Elektroautobauer Lucis setzt seine Expansion in Europa mit der Eröffnung eines neuen „Studios“ in Hamburg fort. Der Showroom ist nach der Studio-Eröffnung in Frankfurt im September die zweite Eröffnung in diesem Herbst. Hamburg ist der derzeit achte Verkaufsstandort des Unternehmens in Europa und der vierte in Deutschland.

Mit der Eröffnung des Studios in Hamburg erweitert Lucid seine bestehenden Standorte in München, Düsseldorf, Frankfurt, Hilversum, Genf, Zürich und Oslo. Das neueste Studio ist im Herzen der Stadt in der Poststraße 21-23 zu finden. Interessenten können hier das bislang noch einzige Modell der Marke kennenlernen: die Edellimousine Air. Das Elektroauto gibt es hierzulande ab 85.000 Euro.

„Um das Kundenerlebnis weiter zu verbessern, setzt Lucid europaweit seine umfassende Servicestrategie um“, heißt es in einer Mitteilung. „Neben den neu eröffneten Lucid Service und Delivery Centern in München und Zürich, gehört hierzu auch die Einrichtung weiterer Service-Stützpunkte in Deutschland in den kommenden Monaten. Über 100 mobile Service Hubs bieten den Kunden aktive Unterstützung, wann und wo immer sie benötigt wird, ob zu Hause, im Büro oder unterwegs.“

Erweitern will Lucid seine Kundenbetreuung in 15 europäischen Märkten, darunter Belgien, Luxemburg, Frankreich, Österreich, Italien, Spanien, Großbritannien, Schweden, Dänemark, Polen und die Tschechische Republik.

Als Nächstes bringt Lucid das Luxus-SUV Gravity auf den Markt. 2026 soll ein erschwinglicheres Modell folgen.