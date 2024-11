Ikea: Staat bremst beim Umstieg auf Elektromobilität

Ikea bietet schon länger Lademöglichkeiten für Elektroautos. Bis 2028 möchte das schwedische Einrichtungshaus mehr als 1000 Ladesäulen an allen seinen 54 deutschen Filialen aufbauen. Der Staat bremst laut dem Möbelunternehmen beim Umstieg auf E-Mobilität.

„Es gibt zu wenig Fahrzeuge und auch nicht genug Fahrer. Hinzu kommen Probleme mit den Starkstromanschlüssen. Es gibt Standorte, an denen wir vor 2028 nicht einmal den Antrag bei der jeweiligen Behörde stellen können. Ich finde, da könnte es im Zusammenspiel Politik und Unternehmen besser laufen“, sagte Deutschlandchef Walter Kadnar den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Ikea wolle bestellte Möbel in Deutschland ausschließlich per elektrischem Lkw ausliefern. Die Umstellung gelinge aber nicht überall in gleichem Tempo. „Das Umstellen der Lieferflotte geht unterschiedlich schnell, weil es auch von den Stromnetzkapazitäten in den jeweiligen Regionen abhängt. In Berlin zum Beispiel werden über 90 Prozent der Speditionslieferungen zu Kunden bereits per Elektro-Lkw gemacht“, erklärte Kadnar.

Der Manager bekräftigte, dass Ikea an seinen deutschen Einrichtungshäusern innerhalb der nächsten drei Jahre rund 1.000 Ladestellen für Elektroautos errichten möchte. Perspektivisch habe das Unternehmen damit eines der größten Ladenetze in Deutschland. Der Strom wird laut einer früheren Meldung nach dem Ausbau nicht mehr kostenlos angeboten. Die Preise sollten aber „erschwinglich“ bleiben, hieß es im April. Die neuen Ladestellen würden zudem schneller sein als die bisherigen 200 Geräte. Das Angebot richte sich nicht mehr nur an Ikea–Kunden, sondern an alle Fahrer von Elektroautos.

In dem aktuellen Bericht kündigte Deutschlandchef Kadnar weitere Ausgaben an, um das Unternehmen klimaneutraler aufzustellen. „Ikea Deutschland hat vor, über 70 Millionen Euro in Energiesysteme zu investieren und hat bereits 23 Photovoltaikanlagen an 19 Standorten gebaut. Jetzt produzieren wir ein Vielfaches mehr an grünem Strom, als wir verbrauchen. Aber es müssen Hürden abgeschafft werden, um weiterzukommen.“