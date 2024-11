Ford führt in Kölner Elektroauto-Auto-Werk Kurzarbeit ein

Ford stellt laut Berichten in Köln-Niehl auf Kurzarbeit um, weil die Nachfrage nach Elektroautos zu niedrig ist. An dem Standort werden die für Europa konzipierten Batterie-Modelle Explorer und Capri gefertigt. Insgesamt beschäftigt der US-Konzern in Köln rund 13.000 Menschen.

Die Kurzarbeit soll ab kommender Woche bis zu den Weihnachtsferien gelten, schreibt unter anderem der Spiegel. Es soll in dieser Zeit im Wechsel jeweils eine Woche produziert und eine Woche ausgesetzt werden. Außerdem sollen statt wie bislang 630 Fahrzeuge pro Tag ab 2025 nur noch 480 Stromer täglich in Köln entstehen. Laut dem Kölner Stadt-Anzeiger soll es auch Anfang des nächsten Jahres noch Tage ohne Produktion geben.

Ford hatte erst im September mit der Serienproduktion des neuen, als Elektro-Crossover konzipierten Capri in Köln begonnen. Bereits seit Juni rollt das E-SUV Explorer von den Bändern. Beide Modelle sind für europäische Kunden entwickelt worden und nutzen den Elektroauto-Baukasten MEB von VW, zurzeit werden sie im Zweischichtbetrieb gefertigt. „Die deutlich niedriger als erwartete Nachfrage nach Elektrofahrzeugen speziell in Deutschland erfordert eine temporäre Anpassung der Produktionsvolumina im Kölner Electric Vehicle Center“, heißt es von Ford.

Ford hat in Köln voll auf E-Autos umgestellt. Das Werk in Köln-Niehl wurde mit Investitionen von zwei Milliarden US-Dollar in eine Produktionsstätte für Elektroautos verwandelt, die Einweihung erfolgte Mitte 2023. Die Fertigung ist technisch auf 250.000 Einheiten pro Jahr ausgelegt. Pro Tag sollten eigentlich im Zwei-Schicht-Betrieb mehr als 600 Fahrzeuge gefertigt werden, nun soll die Zahl aber auf 480 reduziert werden.

Ford hat in den vergangenen Jahren am Standort Köln bereits Tausende Stellen abgebaut. So hatte der Autohersteller 2018 knapp 20.000 Beschäftigte in der Domstadt, in diesem Sommer waren es noch etwa 13.000. Die aktuellen Entwicklungen sind vor dem Hintergrund einer miesen Konsumlaune, der Einstellung der deutschen Subvention für E-Autos Ende 2023 sowie andauernden Diskussionen um ein Verbrenner-Aus auf EU-Ebene zu sehen.