Aus für Streetscooter-Produktion in Düren, Produktion in Thailand geplant

Anfang des Jahres kaufte Streetscooter-Erfinder Günther Schuh (Artikelbild) mit seiner Firma e.Volution die Rechte an dem Elektro-Transporter zurück. Die Produktion beim Auftragsfertiger Neapco in Düren lief damals wieder an, der Standort kann aber nicht gehalten werden. Der Streetscooter soll stattdessen ab 2025 in Thailand gefertigt werden. Das bestätigte e.Volution gegenüber Medien.

Von der Verlagerung der Produktion ins Ausland sind rund 200 Arbeitsplätze betroffen. Der Grund sollen gescheiterte Verhandlungen mit einem möglichen deutschen Auftraggeber sein. In Thailand dagegen gibt es dem Bericht nach einen Investor, günstige Produktionsbedingungen und damit laut Schuh die Chance, das in Aachen entwickelte E-Fahrzeug international zu vermarkten.

Der Neapco-Betriebsrat sieht durch das Aus für den Streetscooter mittelfristig das gesamte Werk mit seinen über 500 Beschäftigten gefährdet. Die Produktion kam laut der Aachener Zeitung dort schon am 8. Juli 2024 zum Erliegen, seitdem herrsche Kurzarbeit. „Wir müssen das Abenteuer, den Versuch Streetscooter in Deutschland zu halten, abbrechen“, wird Schuh zitiert. Offen bleibe noch, ob die e.Volution GmbH dadurch in die Insolvenz rutscht.

In Thailand soll Schuh in Kooperation mit einer thailändischen Unternehmerfamilie ein 50:50-Joint-Venture in der Nähe von Bangkok planen. Durch die Verlagerung der Fertigung sollen die Produktionskosten fast um die Hälfte sinken. Gegenüber der Aachener Zeitung führt Schuh aus, dass man tief in die Tasche greifen musste, um das Projekt Streetscooter nach der Übernahme aus der Insolvenz aus einem hoffnungslosen Zustand zu holen.

„Ich habe viele Millionen – auch privates eigenes Geld – investiert und für die Zukunft der Produktion dieses einzigartigen, maximal nachhaltigen Zustellerfahrzeugs zusammen mit vielen Zulieferern in der Region gekämpft. Ich wollte zeigen, dass wir in NRW immer noch Vorreiter für Nachhaltigkeit und neue Mobilität sind. Ich kann den Kampf hier aber nicht mehr gewinnen, weil er hier nicht finanzierbar ist“, so Schuh.

Schuh hatte das Unternehmen hinter dem Streetscooter mit seinem Kollegen Achim Kampker an der RWTH Aachen gegründet und 2014 an den Großkunden Deutsche Post verkauft. 2021 hatte die Post die Streetscooter-Firma an Investoren abgegeben, diese gerieten jedoch 2023 in finanzielle Schwierigkeiten und der neue Streetscooter-Hersteller B-ON GmbH rutschte in die Insolvenz. Im Januar 2024 übernahm dann Schuh wieder die Rechte.

Nach Aussagen von Schuh von Anfang des Jahres soll das Fahrzeug auf eine neue technische Basis gestellt werden, die er für sein jüngstes eigenes Projekt, ein Elektro-SUV namens e.Volution Space, entwickelt hat. „Wir bauen mit dem e.Volution-Konzept das nachhaltigste Auto der Welt. Das Basisfahrzeug ist bis zu 50 Jahre lang betriebsfähig und man kann es immer aktuell halten“, so der Professor für Produktionstechnik. „Für kommerzielle Nutzfahrzeuge eignet es sich noch besser als für Pkw.“ Ab 2026 solle der Streetscooter auf dieser neuen Plattform gebaut werden, in Stückzahlen von 5000 bis 6000 Einheiten pro Jahr.